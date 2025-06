Cum a reușit să se salveze unicul supraviețuitor al tragediei aviatice din India. Compania aeriană a spus că 241 dintre cele 242 de persoane au murit

Fratele singurului supraviețuitor cunoscut al accidentului aviatic Air India a povestit cum acesta a efectuat un apel video important în timp ce avionul s-a prăbușit la scurt timp după decolarea de pe aeroportul Ahmedabad.

Avionul care se îndrepta spre aeroportul Gatwick a explodat într-o sferă de foc în apropierea aeroportului Ahmedabad din vestul Indiei, după ce s-a prăbușit pe un colegiu dintr-o zonă rezidențială. Aeronava Boeing 787-8 Dreamliner transporta 242 de persoane. Compania aeriană a declarat că 241 dintre cele 242 de persoane au murit în accident, pasagerul britanic Vishwash Kumar Ramesh, în vârstă de 40 de ani, fiind singurul supraviețuitor, scrie The Mirror.

Tragedia este unul dintre cele mai mortale accidente aviatice din punct de vedere al numărului de cetățeni britanici uciși. Vishwash se afla la bordul avionului împreună cu fratele său, Ajayk Kumar Ramesh, în vârstă de 35 de ani, când avionul s-a prăbușit și a explodat. Cei doi frați s-au îmbarcat în avionul sortit eșecului după ce se aflaseră în India într-o călătorie de afaceri.

Imagini uimitoare l-au arătat pe Viswash, cu răni vizibile, îndepărtându-se șchiopătând de locul accidentului. Se pare că a suferit răni la piept, ochi și picioare. Poliția a declarat că Viswash „a reușit să scape sărind pe ușa de urgență”.

Fratele, Nayan Kumar Ramesh, în vârstă de 27 de ani, a povestit pentru MailOnline despre mișcările lui Viswash înainte, în timpul și după accident – inclusiv despre un apel video pe care l-a făcut în timp ce avionul se prăbușea. Nayan a spus că fratele său nu a crezut cum a ieșit cu viață, spunând la telefon:

„Nu am nicio idee cum am supraviețuit sau cum am ieșit din avion. Când era pe pistă, tata l-a sunat. Iar Viswash a spus: «Oh, vom decola în curând», a spus el.

„Și apoi, literalmente, cam două minute mai târziu, l-a sunat video pe tatăl meu în timp ce acesta se prăbușea. Mi-a spus: «Avionul nostru s-a prăbușit, nu știu unde este fratele meu. Nu văd alți pasageri. Nu știu cum sunt în viață, cum am ieșit din avion. Tot ce-l îngrijora la telefon era să ne spună «găsiți-l pe Ajay, trebuie să-l găsiți pe Ajay»”, a adăugat Nayana.