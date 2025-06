Un avion al companiei Air India cu 242 de pasageri la bord s-a prăbușit joi după-amiază în Ahmedabad, provincia Gujarat, în India.

O echipă britanică a fost trimisă în Gujarat pentru a se alătura anchetei, potrivit BBC.

Înainte de a fi preluat și transportat la spital, unicul supraviețuitor al accidentului aviatic din India, Vishwash Kumar Ramesh, s-ar fi deplasat singur către ambulanță. Momentul a fost surprins video de un trecător martor la scenă.

This man walking in white shirt Mr. Vishwash Kumar Ramesh, Seat 11 A has survived the today’s Air India plane crash in Ahmedabad, Gujarat. It’s a miracle. He is the only one survivor confirmed by Ahmedabad Police. Thanks God. pic.twitter.com/gGLgt479m5

— Licypriya Kangujam (@LicypriyaK) June 12, 2025