Cum arată George Soros la 95 de ani. Deși apare rar în public, miliardarul și-a serbat ziua de naștere alături de fiul de 39 de ani!

13 aug. 2025, 19:55, Actualitate
George Soros a împlinit vârsta de 95 de ani și a sărbătorit alături de fiul său. Cum arată acesta acum. Vezi, mai jos, fotografia!

La data de 12 august, omul de afaceri George Soros a împlinit vârsta de 95 de ani. Acesta a sărbătorit ziua de naștere în preajma fiului său.

Omul de afaceri maghiaro-american și-a serbat marți, 12 august 2025, ziua de naștere. Alexander Soros, unul dintre fiii săi, în vârstă de 39 de ani, i-a făcut o urare publică, prin intermediul rețelelor sociale.

“95 de ani pentru GOAT (n.r. cel mai tare). La mulți ani, tată!”, a scris Alexander Soros pe pagina sa de Facebook, alături de o fotografie în care apare alături de tatăl său. În imaginea postată de Alexander, fiul său, se poate vedea cum omul de afaceri se bucură de o masa cu ocazia zilei de naștere.

De precizat este că, Alexander Soros s-a născut în 1985, din căsătoria lui Soros cu Susan Weber. Cei doi au divorțat în 2005 și mai au împreună un fiu, Gregory James Soros, care este și cel mai mic, fiind născut în 1988.

De asemenea, George Soros mai are trei copii din căsătoria cu Annaliese Witschak. Este vorba despre Robert Daniel Soros, născut în anul 1963, Andrea Soros Colombel, născută în anul 1965, și Jonathan Tivadar Soros, născut în anul 1970.

Amintim că, ultima dată când miliardarul maghiar a apărut public a fost în 2022, când a participat la Forumul Economic Mondial. A răspuns, atunci, la întrebări din partea publicului.

Născut György Schwartz, în Ungaria, la data de 12 august 1930, George Soros avea, în luna mai 2025, o avere estimată la 7,2 miliarde USD, după ce a donat mai mult de 32 de milioane de dolari către Open Society Foundations. Din această sumă, 15 miliarde de dolari au fost deja distribuiți, reprezentând 64% din averea inițială a acestuia.

În anul 2020, revista Forbes l-a numitcel mai generos donator”, în funcție de procentul din valoarea netă. Tot Forbes l-a clasat pe locul 162 în topul celor mai bogați oameni din lume. La momentul acela, avea o avere netă estimată la 8,3 miliarde de dolari.

