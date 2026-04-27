Fostul președinte Obama se declară confuz, după atacul de la Washington: „Motivul atacatorului este neclar"

Fostul președinte Obama se declară confuz, după atacul de la Washington: „Motivul atacatorului este neclar”

Fostul președinte Obama se declară confuz, după atacul de la Washington: „Motivul atacatorului este neclar”
Galerie Foto 8
Fostul președinte Obama se declară confuz, după atacul de la Washington: „Motivul atacatorului este neclar”

Fostul președinte Barack Obama se declară confuz în privința atacului de la Washington DC. A spus că motivul din spatele atacului comnis la dineul corespondenților de la Casa Albă este „neclar”.

Investigatorii susțin că suspectul a plănuit să-l vizeze pe președintele Donald Trump și membri ai administrației sale republicane.

Obama denunță atacul

Democratul Obama și-a exprimat îndoielile pe X privind lipsa unor „detalii” despre motivația atacatorului. Fostul președinte a denunțat totuși atacul. A lăudat Serviciile Secrete.

„Cu toate că nu avem detalii despre motivele din spatele atacului armat de azi noapte de la Dineul Corespondenților de la Casa Albă, este negreșit pentru toți să respingem ideea că violența are loc în democrația noastră. Este o reamintire relevatoare a curajului și sacrificiului pe care agenții Serviciului Secret îl arată în fiecare zi. Le sunt recunoscător – și mulțumit că agentul care a fost împușcat se va face bine”.

Fostul președinte Obama se declară confuz

Autoritățile l-au identificat pe suspectul Cole Allen din California, un tânăr de 31 de ani. Acesta a deschis focul la dineul anual organizat în Washington Hilton.

Un manifest al suspectului ce a fost găsit arată care erau intențiile sale. Pe rețelele de socializare, acesta a distribuit opinii anti-Trump și o retorică anti-creștină. Autoritățile n-au confirmat oficial motivul definitiv al atacatorului, investigația fiind încă în desfășurare.

Trump susține că atacatorul era un radical psihopat care a încercat să-l asasineze

Într-un interviu acordat Fox News, președintele Trump, care a arătat o atitudine degajată, l-a atacat pe Joe Biden pentru politica „frontierelor deschise” ca fiind principala cauză a violențelor din SUA. Președintele a menționat că atacatorul avea clar „un manifest anti-creștin”.

„Va avea probleme pentru tot restul vieții sale”, a spus Trump despre atacator.

„Chiar ați citit porcăria de la o persoană bolnavă? Ar trebui să vă fie rușine că ați citit aia. Nu ar trebui să o citiți la emisiunea de „60 Minutes”, a spus Trump despre manifestul atacatorului.

Președintele a reiterat necesitarea construirii Sălii de Bal în locul Aripii de Est a Casei Albe pentru securitatea sporită a dineurilor organizate de Casa Albă.

Sursa Foto: Hepta

Autorul recomandă:

Recomandarea video

