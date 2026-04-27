Ion Cristoiu: Nu cred că șocanta alianță PSD- AUR e fără legătură cu o binecuvântare americană

În cea mai recentă Pastila a sa, gazetarul Ion Cristoiu afirmă că „șocanta” alianță PSD-AUR nu ar fi fost posibilă fără legătură cu o „binecuvântare americană”.

„În această dimineață a avut loc un moment istoric, în sensul că face istorie, nu într-un sens pozitiv sau negativ, cum se interpretează la noi. Și anume, doi lideri, unul de la PSD și unul de la AUR, au ieșit la o conferință de presă umăr la umăr și au anunțat că ambele partide lucrează pentru a depune o moțiune de cenzură comună împotriva guvernului minoritar condus de Ilie Bolojan.

Este un moment istoric șocant, pentru că până acum PSD-ul a spus peste tot că nu face guvern cu AUR, lăsând să se înțeleagă că nu discută cu AUR. În același timp, așa cum am spus de nenumărate ori în jurnalele mele video și și aici, în această pastilă, Ilie Bolojan și-a întemeiat strategia pe un argument, și anume: iată că și fără PSD guvernul funcționează. Ba chiar, fără PSD, merge mai bine.

Și era ajutat în această strategie de Nicușor Dan, care s-a străduit până acum să arate că nu e nicio problemă: dacă a plecat PSD, e bine să nu se mai certe și să colaboreze la votarea celor 10 legi pe care vrea să le treacă rapid. În felul acesta, guvernul minoritar USR se închide, așa cum s-a întâmplat și cu PNL. V-ați prins din punctul acesta de vedere și din știrile care spuneau când că depune AUR moțiune și se lipește și PSD-ul, când că depune PSD-ul.

Era clar, în această imagine, că de fapt nu s-a întâmplat nimic: PSD a trecut în opoziție, dar, cum să zic, țara nu se zdruncină. Faptul că cei doi au apărut împreună transmite mesajul că se lucrează la o moțiune de cenzură comună a celor două partide.

Este un semnal de destabilizare și de contracarare a strategiei lui Ilie Bolojan. E greu acum să spui că nu s-a întâmplat nimic, pentru că totuși acest guvern minoritar, cu Ilie Bolojan, lucrează sub amenințarea unei moțiuni de cenzură. Chiar dacă nu știm când va fi depusă, e greu de presupus că nu are influență asupra întregului mecanism administrativ. Toți se gândesc acum: „Stai puțin, dar dacă trece?”

Există și posibilitatea ca gruparea anti-Bolojan din PNL să ridice capul, pentru că, prin acest anunț, s-a schițat posibilitatea unui guvern PSD–AUR, iar PNL să treacă în opoziție. Este mai greu de gestionat, în condițiile în care PSD a spus și spune că este de acord să refacă această coaliție, dar cu un premier de la PNL — însă nu Ilie Bolojan.

Cred că și în PNL încep frământările. Lăsând la o parte purtătorul de cuvânt al guvernului, care, în timp ce orașul se duce de râpă — Bucureștiul — el se ocupă de guvern, fiind în urmă un „serist”, ce vreți să-i faci?

Dincolo de toate acestea, forțele, să zicem, sănătoase din PNL vor spune: „Stai puțin, lasă la o parte…” Vor exista și presiuni de la Bruxelles, dacă mă întrebați.

Păi, ce s-a întâmplat în dimineața aceasta? Eu știam de azi-noapte despre asta, dar nu știam că va lua o asemenea amploare. Nu e vorba de faptul că anunță cineva că face moțiune de cenzură — asta nu se face fără să se lucreze în prealabil. Categoric, apariția împreună a celor doi și faptul că au anunțat că lucrează împreună este un semnal că zilele guvernului sunt numărate.

Nu știu, poate nu sunt numărate, poate că moțiunea de cenzură nu va trece. Eu vorbesc însă despre semnal, iar acest semnal nu putea fi dat dacă, în spatele acestei neașteptate alianțe, nu ar fi existat anumite garanții. Eu nu cred că PSD ar fi avut curajul să facă această mișcare fără o garanție — nu neapărat de la Bruxelles, ci de la Washington”, a declarat gazetarul Ion Cristoiu.

