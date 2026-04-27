Iranul suspendă exporturile de oțel până la sfârșitul lunii mai. Ce avertizează specialiștii

Mass-media de stat din Iran a anunțat că autoritățile de la Teheran au suspendat, temporar, exporturile de oțel.

⁠Mai exact, Iranul a interzis exportul de plăci de oțel până pe 30 mai, a informat, luni, presa de stat, sugerând că industria siderurgică a țării a fost ținta unor atacuri în timpul conflictului cu Israelul și Statele Unite.

Măsura pare să vizeze acordarea priorității aprovizionării interne, pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu și al perturbărilor continue în domeniul producției și al logisticii.

Iranul suspendase deja exporturile de produse petrochimice.

Iranul este un furnizor important pe piața mondială a produselor siderurgice semifabricate, iar restricțiile prelungite la export ar putea afecta prețurile internaționale ale oțelului, avertizează specialiștii.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI.

