Un deputat USR iese la atac după anunțul că PSD depune moțiune cu AUR: „Rușii își duc planul mai departe în România”

Alexandru Dimitriu, deputat USR, iese la „atac” după anunțul că PSD depune moțiune cu AUR. Deputatul a ținut să transmită un mesaj pe pagina oficială de Facebook.

Partidul Social Democrat (PSD) a anunțat că depune moțiune de cenzură alături de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Această veste a generat, la rândul ei, reacții în lanț în spațiul public. Printre cei care au lansat atacuri la adresa deciziei se numără și Alexandru Dimitriu, deputat USR.

„Rușii își duc planul mai departe în România”

El a susținut că cele două partide, Aur și PSD, ar fi „aceeași mizerie”. El mai spune că „rușii își duc planul mai departe în România”.

„AUR ȘI PSD, aceeași mizerie. Azi s-au luat cu acte la Parlament, iar familia tradițională este compusă din doi miri: condamnatul penal Neacșu și omul de încredere al lui Adrian Năstase, Petrișor Peiu.

În fața ofițerului de stare civilă, cele două partide și-au jurat credință și vor depune împreună moțiune de cenzură ca să dea jos guvernul din care face parte și PSD.

Rețineți imaginea asta. Rușii își duc planul mai departe în România, după ce au ratat în Ungaria și le-a ieșit în Bulgaria. Un PSD aflat în pragul disoluției alege să își depună armele în fața unui partid antieuropean, care îi face apologia lui Putin.

Așa arată adevărata trădare a țării”, transmite Alexandru Dimitriu.

Sursă foto: Facebook; Mediafax Foto