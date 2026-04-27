Dan Motreanu: Dacă alianța PSD-AUR are suficiente voturi pentru a da jos Guvernul, atunci este firesc să își asume și responsabilitatea guvernării

Dan Motreanu, prim-vicepreședinte PNL, a declarat luni, referitor la moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan, inițiată de PSD și AUR, că social-democrații și partidul lui George Simion ar trebui să-și asume „responsabilitatea” unei guvernări comune.

„Dacă alianța PSD-AUR are suficiente voturi pentru a da jos Guvernul, atunci este firesc să își asume și responsabilitatea guvernării”. a precizat Motreanu pe Facebook.

Atac la adresa lui Grindeanu, după moțiunea împotriva lui Bolojan

Motreanu l-a criticat pe președintele PSD Sorin Grindeanu, după ce formaținea s-a aliat cu AUR în depunerea moțiunii pentru demiterea Guvernului.

„PSD și-a oficializat colaborarea cu AUR, anunțând depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu a susținut în repetate rânduri că nu va colabora cu AUR. Alianța de astăzi confirmă minciuna permanentă a lui Grindeanu”, a transmis Dan Motreanu.

„PNL nu va mai forma o coaliție cu PSD”

Europarlamentarul liberal nu a ezitat să-l laude pe șeful PNL-iștilor, Ilie Bolojan. Motreanu a subliniat că Partidul Național Liberal nu are de gând să mai formeze o coaliție cu PSD-ul, dacă va merge înainte cu moțiunea.

„În același timp, Ilie Bolojan a respectat programul de guvernare care a fost votat inclusiv de PSD în Parlament.

PNL a transmis fără echivoc că nu va mai forma o coaliție cu PSD în cazul în care acest partid votează o moțiune de cenzură împotriva Guvernului.

PSD și AUR au anunțat, oficial, luni dimineață, că urmează să depună o moțiune de cenzură pentru demiterea premierului Ilie Bolojan. Inițiativa va fi dezbătută în Parlament la începutul lunii mai, au anunțat reprezentanții celor două partide, Marian Neacșu, PSD, și Petrișor Peiu, AUR.