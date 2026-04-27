Percheziții în Gorj într-un caz de piraterie digitală. În dosar sunt invocate legături indirecte cu persoane din sfera USR

Polițiștii din cadrul SICE Gorj au pus în executare, pe 27 aprilie 2026, cinci mandate de percheziție domiciliară într-un dosar ce vizează o rețea de site-uri de tip „știri”, suspectată că ar fi preluat și republicat ilegal articole jurnalistice, prin utilizarea fluxurilor RSS și a unor mecanisme automate de tip „site-uri oglindă”, fără respectarea drepturilor de autor. Potrivit unor surse judiciare, ancheta vizează infracțiuni prevăzute de Legea dreptului de autor și Legea mărcilor.

Percheziții și acuzații de piraterie digitală

Potrivit unor surse judiciare, anchetatorii au descins la domiciliile și sediile unor persoane fizice și juridice suspectate că, în perioada 2023 – prezent, ar fi construit și operat o infrastructură online prin care conținut jurnalistic era preluat automat de pe alte publicații și republicat, fără acordul titularilor.

Schema investigată ar fi funcționat prin intermediul unor site-uri „oglindă”, cu scopul de a genera trafic online și venituri din publicitate, în condițiile în care articolele ar fi fost reutilizate fără citarea sursei.

Cercetările vizează posibile infracțiuni prevăzute de:

– art. 194 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe

– art. 102 alin. 1 lit. b din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice

Surse judiciare indică faptul că în centrul investigațiilor s-ar afla un bărbat de 36 de ani, asociat cu mai multe activități în zona sportivă și administrativă din județul Gorj, dar și cu legături indirecte cu zona USR.

În dosar sunt invocate legături indirecte cu persoane din sfera USR

Acesta ar fi ginerele directorului Clubului Sportiv Pandurii Târgu Jiu și președinte al Asociației Județene de Fotbal Gorj, De altfel, acesta ar fi menționat în documente administrative locale recente, potrivit acelorași surse.

În spațiul public au apărut și referiri la posibile legături indirecte cu zona USR, prin intermediul soției acestuia, arhitect de profesie, despre care se afirmă că ar fi realizat proiecte pentru USR sau ar fi fost asociată mediului politic al formațiunii.