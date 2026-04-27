Percheziții în Gorj într-un caz de piraterie digitală. În dosar sunt invocate legături indirecte cu persoane din sfera USR

Polițiștii din cadrul SICE Gorj au pus în executare, pe 27 aprilie 2026, cinci mandate de percheziție domiciliară într-un dosar ce vizează o rețea de site-uri de tip „știri”, suspectată că ar fi preluat și republicat ilegal articole jurnalistice, prin utilizarea fluxurilor RSS și a unor mecanisme automate de tip „site-uri oglindă”, fără respectarea drepturilor de autor. Potrivit unor surse judiciare, ancheta vizează infracțiuni prevăzute de Legea dreptului de autor și Legea mărcilor.

Percheziții și acuzații de piraterie digitală

Potrivit unor surse judiciare, anchetatorii au descins la domiciliile și sediile unor persoane fizice și juridice suspectate că, în perioada 2023 – prezent, ar fi construit și operat o infrastructură online prin care conținut jurnalistic era preluat automat de pe alte publicații și republicat, fără acordul titularilor.

Schema investigată ar fi funcționat prin intermediul unor site-uri „oglindă”, cu scopul de a genera trafic online și venituri din publicitate, în condițiile în care articolele ar fi fost reutilizate fără citarea sursei.

Cercetările vizează posibile infracțiuni prevăzute de:

– art. 194 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
– art. 102 alin. 1 lit. b din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice

Surse judiciare indică faptul că în centrul investigațiilor s-ar afla un bărbat de 36 de ani, asociat cu mai multe activități în zona sportivă și administrativă din județul Gorj, dar și cu legături indirecte cu zona USR.

În dosar sunt invocate legături indirecte cu persoane din sfera USR

Acesta ar fi ginerele directorului Clubului Sportiv Pandurii Târgu Jiu și președinte al Asociației Județene de Fotbal Gorj, De altfel, acesta ar fi menționat în documente administrative locale recente, potrivit acelorași surse.

În spațiul public au apărut și referiri la posibile legături indirecte cu zona USR, prin intermediul soției acestuia, arhitect de profesie, despre care se afirmă că ar fi realizat proiecte pentru USR sau ar fi fost asociată mediului politic al formațiunii.

FLASH NEWS Simion, întrebat de Gândul dacă PNL sau USR încearcă să racoleze parlamentari AUR. Ce spune despre alianța cu PSD
13:19
Simion, întrebat de Gândul dacă PNL sau USR încearcă să racoleze parlamentari AUR. Ce spune despre alianța cu PSD
POLITICĂ Florin Manole, fostul ministru PSD al Muncii, refuză să comenteze „alianța” cu AUR. „Orice alte declaraţii despre temele politice, în Parlament”
13:15
Florin Manole, fostul ministru PSD al Muncii, refuză să comenteze „alianța” cu AUR. „Orice alte declaraţii despre temele politice, în Parlament”
POLITICĂ George Simion îl dă în judecată pe Fritz. Liderul USR a acuzat AUR că primește finanțări din Rusia
12:39
George Simion îl dă în judecată pe Fritz. Liderul USR a acuzat AUR că primește finanțări din Rusia
EMISIUNI Comisar Narcis Vochin, despre violențele dintre grupurile de ultrași: „Un copil în scaun cu rotile, prins în mijlocul violențelor dintre galerii”
12:30
Comisar Narcis Vochin, despre violențele dintre grupurile de ultrași: „Un copil în scaun cu rotile, prins în mijlocul violențelor dintre galerii”
DECES Medicul, politicianul și scriitorul Dan Claudiu Tănăsescu a murit la 88 de ani. S-a stins la doar o zi după aniversarea sa
12:04
Medicul, politicianul și scriitorul Dan Claudiu Tănăsescu a murit la 88 de ani. S-a stins la doar o zi după aniversarea sa
FLASH NEWS Ce anunț a făcut George Simion despre suspendarea președintelui Nicușor Dan: „Vom ajunge acolo!”
12:04
Ce anunț a făcut George Simion despre suspendarea președintelui Nicușor Dan: „Vom ajunge acolo!”
Mediafax
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan
Cancan.ro
Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Prosport.ro
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
Adevarul
Agricultură în România după 9 ani de experiență în Anglia. „Găseau ce să facă cu căpșuna: șampoane, săpunuri, o exportau”
Mediafax
Care este cea mai ieftină țară din lume pentru turiști
Click
Comoară regală scoasă la vânzare! „Supercomputerul” din secolul 17 valorează milioane și uimește lumea
Digi24
Un constructor care a pierdut banii clientului la păcănele a fost achitat de instanță. Primise 25.000 de euro pentru a ridica o casă
Cancan.ro
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer: „Am ales să rămân lucidă”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
TOP 5 cele mai IEFTINE mașini hibride în România 2026
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez extraordinar!
Descopera.ro
Arta generată de AI ridică întrebări despre autor, creativitate și drepturi. Cine este, de fapt, creatorul unei opere?
REACȚIE Gabriela Firea susține alianța PSD – AUR împotriva lui Bolojan: ”Moțiunea de cenzură este ieșirea din acest blocaj politic fără precedent”
13:20
Gabriela Firea susține alianța PSD – AUR împotriva lui Bolojan: ”Moțiunea de cenzură este ieșirea din acest blocaj politic fără precedent”
FLASH NEWS Guvernul elen o acuză pe Kövesi că folosește „tacticile lui Ceaușescu“ în ancheta privind fondurile UE. „Nu vrem o justiție în stilul lui Ceaușescu“
13:20
Guvernul elen o acuză pe Kövesi că folosește „tacticile lui Ceaușescu“ în ancheta privind fondurile UE. „Nu vrem o justiție în stilul lui Ceaușescu“
VIDEO Accident spectaculos la Nascar. Zeci de mașini au fost implicate
13:18
Accident spectaculos la Nascar. Zeci de mașini au fost implicate
FLASH NEWS Dan Motreanu: Dacă alianța PSD-AUR are suficiente voturi pentru a da jos Guvernul, atunci este firesc să își asume și responsabilitatea guvernării
13:07
Dan Motreanu: Dacă alianța PSD-AUR are suficiente voturi pentru a da jos Guvernul, atunci este firesc să își asume și responsabilitatea guvernării
FLASH NEWS Un deputat USR iese la atac după anunțul că PSD depune moțiune cu AUR: „Rușii își duc planul mai departe în România”
12:51
Un deputat USR iese la atac după anunțul că PSD depune moțiune cu AUR: „Rușii își duc planul mai departe în România”
FLASH NEWS Fostul președinte Obama se declară confuz, după atacul de la Washington: „Motivul atacatorului este neclar”
12:47
Fostul președinte Obama se declară confuz, după atacul de la Washington: „Motivul atacatorului este neclar”

Cele mai noi

Trimite acest link pe