Florin Manole, fostul ministru PSD al Muncii, refuză să comenteze „alianța” cu AUR. „Orice alte declaraţii despre temele politice, în Parlament”

La prezentarea bilanțului său ca ministru al Muncii, demisionarul Florin Manole (PSD) a refuzat să comenteze „alianța” partidului din care face parte cu AUR. Social-democrații au anunțat că vor depune o moțiune de cenzură împreună cu „suveraniștii” lui George Simion.

Pe de altă parte, Manole s-a referit la posibila sa în fruntea Ministerului Muncii, la o eventuală întoarcere a PSD la Palatul Victoria.

Manole, un PSD-ist cu rețineri

Manole a refuzat să vorbească despre decizia formațiunii din care face parte de a depune o moţiune de cenzură, împreun cu AUR, împotriva Guvernului Bolojan. În schimb, a transmis că va sprijini, în calitate de parlamentar PSD, orice demers care urmărește îmbunătăţirea legislaţiei muncii.

Florin Manole nu știe cum va vota la moțiunea de cenzură, dar este dornic să mai prindă un mandat de ministru. „Întoacerea sau nu în minister este o temă foarte îndepărtată”, admite el.

La conferința de prezentare a bilanțului mandatului său de ministru, Manole a insistat că discută doar despre activitatea instituției pe care a condus-o.

„Orice alte declaraţii despre temele politice, în continuarea zilei, în Parlament, în dezbaterile publice”, a afirmat Manole.

„Nu doar că îmi doresc, dar cu certitudine toate temele care ţin de Ministerul Muncii şi pentru că sunt teme care sunt foare apropiate de credinţele mele politice, toate aceste teme vor fi prioritare pentru mine. Întoacerea sau nu în minister este o temă foarte îndepărtată şi, oricum, nu face obiectul bilanţului”, a continuat parlamentarul social-democrat.

