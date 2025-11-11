Cum poți să evacuezi chiriașul rău-platnic din casă. Reguli, lege și probleme

Câți bani trebuie să plătească chiriașul

Astfel, judecătorii au dispus ca bărbatul să achite proprietarei: 840 de euro, echivalentul în lei la data plății, reprezentând chiria restantă pentru perioada februarie – 18 martie 2025 (suma fiind redusă deoarece proprietara a reținut garanția depusă anterior), 8.251,9 lei pentru utilitățile neachitate, dobânda legală penalizatoare aferentă sumelor restante, calculată din 20 mai 2025 până la plata integrală și cheltuielile de judecată în valoare de 1.985 de lei.