Orașul din România cu cea mai scumpă chirie la GARSONIERĂ pe final de 2025: 1.400 euro/lună. Culmea, nu e București sau Cluj-Napoca!

Prețurile medii ale apartamentelor au explodat în ultimii șase ani în toate marile orașe din România, iar acest lucru a determinat și prețul chiilor să crească vertiginos. Așa se face că nici într-o banală garsonieră nu mai poți sta acum fără să scoți bani serioși din buzunar.

În 2025, achiziția unui apartament a devenit „misiune imposibilă” pentru mulți români care până acum își făceau planuri să se mute „la casa lor”. Mulți preferă să rămână în chirii, dar parcă și acestea au devenit „un lux” în ultima vreme.

Spre exemplu, pe un site de profil pentru închirieri locuințe, o garsonieră a ajus să coste lunar incredibila sumă de 1.400 de euro. Și nu, nu este în Cluj-Napoca sau în București!

Brașovul, cunoscut și ca „inima Transilvaniei” pare că „trage tare” să ajungă Cluj-Napoca din urmă, oraș cunoscut pentru prețul chiriilor aberant de mari.

Potrivit unui anunț postat pe Storia, un proprietar din România a pus la închiriere o garsonieră „de lux” de 50 de metri pătrați în centrul istoric al Brașovului.

„Această proprietate este o alegere inspirată atât pentru cei care își doresc un cămin elegant și central, cât și pentru investitorii interesați de închiriere în regim hotelier. Detalii proprietate: Garsonieră complet renovată, mobilată și utilată la standarde înalte, suprafață optimă, excelent compartimentată. finisaje premium și mobilier de lux, design modern, cu accente rafinate și atenție la detalii, electrocasnice și dotări smart, pentru un stil de viață urban superior. Proprietatea dispune de acces imediat la Piața Sfatului, Biserica Neagră, restaurante de top, muzee și evenimente culturale

Oportunitate investițională – RMB. Prețul de închiriere în regim hotelier: 1.400 € / lună”, scrie în descrierea garsonierei.

Prețurile locuințelor au explodat în Brașov

O analiză realizată recent indică faptu că între septembrie 2019 și septembrie 2025, toate marile orașe din România au înregistrat o adevărată explozie a prețurilor la apartamente, atât pe piața nouă, cât și pe cea veche.

Cele mai mari creșteri din ultimii șase ani s-au înregistrat în Brașov și Sibiu, unde prețurile s-au dublat, depășind pragul de 2.200 de euro și 1.900 de euro pe metru pătrat, respectiv. În ambele orașe, creșterea a fost de peste 103%, scrie Adevărul.

Cluj-Napoca rămâne însă cel mai scump oraș din România, cu un preț mediu de 3.175 euro/mp, după o creștere de 93% în ultimii șase ani. În Oradea, prețurile au urcat cu 88%, ajungând la 1.884 euro/mp, iar Craiova și Aradul au avut creșteri de peste 80%.

La polul opus, Timișoara este orașul cu cea mai mică majorare din top 10, de 53%, ajungând la 1.891 euro/mp, în timp ce în București prețurile au crescut cu 70%, până la 2.017 euro/mp în septembrie 2025.

Constanța și Sibiu, lideri ai scumpirilor la locuințe

În ultimii trei ani (2022–2025), Constanța și Sibiul au înregistrat cele mai mari creșteri procentuale, de 43% și 40%, depășind chiar și ritmul din perioada pandemică.

Astfel, Constanța a ajuns pe locul al doilea la nivel național, cu 2.257 euro/mp, urmată de Brașov (2.203 euro/mp) și București (2.017 euro/mp).

Creșterile sunt puse pe seama boomului turistic și a relocării interne, mulți români alegând să trăiască în orașe cu acces la natură sau la litoral, în contextul generalizării telemuncii.

„Introducerea conceptului de telemuncă din 2020 a determinat familiile să acorde o importanță sporită confortului de acasă. Mulți au ales locuințe mai spațioase sau mutarea în zone verzi, la periferia marilor orașe”, arată analiza citată.

Capitala a avut o evoluție constantă: +30% între 2019–2022 și +30% între 2022–2025, ajungând la un preț mediu de 2.017 euro/mp. Chiar dacă procentual este sub nivelul orașelor turistice, Bucureștiul rămâne una dintre cele mai atractive piețe pentru investiții, datorită cererii ridicate și accesului la locuri de muncă.

Factorii care au influențat creșterea prețurilor

Perioada analizată a fost marcată de inflație ridicată, care a atins un vârf de 17% în 2022, și de creșterea dobânzilor, indicele IRCC depășind pragul de 6% în 2025. Cu toate acestea, salariul mediu net a crescut cu 75% în aceeași perioadă, un ritm apropiat de creșterea prețurilor imobiliare (+73%).

Astfel, potrivit datelor INS, salariul mediu net a urcat de la 3.082 lei în 2019 la 5.387 lei în 2025, în timp ce prețul mediu ponderat al apartamentelor în cele 10 mari orașe a crescut de la 1.232 euro/mp la 2.131 euro/mp.

Comparativ cu capitalele din Europa Centrală și de Est, România are creșteri procentuale mai mari, dar prețuri semnificativ mai mici.

De exemplu, în Viena, prețul unui apartament nou a urcat de la 4.868 la 6.432 euro/mp (+32%), iar în Budapesta, de la 2.107 la 3.863 euro/mp (+83%).