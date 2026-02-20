Prima pagină » Actualitate » Cum recunoști când ești sunat de hackeri, mai ales de pe un număr cu prefixul +9. Ce reprezintă acesta, în realitate

Cum recunoști când ești sunat de hackeri, mai ales de pe un număr cu prefixul +9. Ce reprezintă acesta, în realitate

20 feb. 2026, 23:30, Actualitate
Cum recunoști când ești sunat de hackeri, mai ales de pe un număr cu prefixul +9. Ce reprezintă acesta, în realitate
Sursă FOTO - caracter ilustrativ: Shutterstock

Multe persoane au fost sunate de pe numere cu prefixul +9, care nu este asociat cu o singură țară, așa cum s-ar putea aștepta unii. În realitate, este un prefix general care deschide o serie de alte prefixe, fiecare destinată unei regiuni sau unui grup de țări.

Acest prefix este folosit pentru a identifica regiunile din Asia și Oceania, iar țările care îl folosesc au prefixuri care încearcă sa reflecte geografia și structura lor politică, scrie bzi.ro.

Astfel, prefixul +9 este urmat de un alt număr, care ajută la identificarea unui anumit stat sau teritoriu.

Exemple de țări sau regiuni care au prefixe ce încep cu +9 sunt:

  • +91 – India
  • +92 – Pakistan
  • +93 – Afganistan
  • +94 – Sri Lanka
  • +95 – Myanmar (Birmania)
  • +96 – Insulele Maldive
  • +971 – Emiratele Arabe Unite
  • +972 – Israel
  • +973 – Bahrain
  • +974 – Qatar
  • +975 – Bhutan
  • +976 – Mongolia

Așadar, după cum se poate observa, există o serie de țări din Asia și Orientul Mijlociu care sunt incluse în acest grup de prefixe și sunt identificate printr-o combinație de prefixe care începe cu +9, fiind urmată de un număr unic pentru fiecare stat.

Folosirea prefixului +9 în mai multe țări este rezultatul sistemului de alocare a prefixelor internaționale de către Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (ITU).

Pentru a identifica corect o țară sau o regiune având un prefix care începe cu +9, este important să știi că numărul exact care urmează după +9 îți va oferi informațiile necesare.

Fiecare țară din această regiune are un cod unic, iar cunoașterea acestora te va ajuta să recunoști rapid originile unui apel internațional.

Cum recunoști când ești sunat de hackeri

Apelurile suspecte vin de la hackeri care închiriază linii cu suprataxă. Ca să nu fii suprataxat nu trebuie să răspunzi la apeluri din țări precum Pakistan (+92), Senegal (+221), Mali (+223), Niger (+227) şi nici la apelurile din Rusia cu prefixul (+7). Cele mai multe apeluri se pare că s-au primit cu prefixele: 00255 – Tanzania, 00257 – Burundi, 00678 – Vanuatu, 00685 – Samoa. Iar lista poate continua cu Africa de Sud, Serbia sau Rusia.

Mulți primesc apeluri de la numere necunoscute din străinătate, o pradă ușoară fiind cei al căror număr de telefon apare pe rețele de socializare.

Hackerii pot închiria numere de telefon specifice unei țări și le înscriu la servicii cu suprataxă și sună la acele numere.

Iar dacă nu răspunde, victima va suna înapoi, moment în care va fi taxată.

Cei păcăliți cu greu mai pot recupera banii pentru că hackerii sunt aproape imposibil de identificat. Astfel, se recomandă să se închidă imediat apelul și, eventual, dacă se mai întâmplă să se blocheze acele numere din meniul telefonului.

Pentru a recunoaște alte tentative de fraude prin apeluri telefonice înșelătoare care par a proveni de la bănci sau autorități trebuie să ai grijă la câteva semnale de alarmă.

Iată principalele semnale de alarmă, care ar trebui să pună pe gânduri persoana sunată:

  • victima este presată, adică i se spune că banii săi sunt în pericol sau că i-a fost compromis contul și trebuie să acționeze imediat;
  • primește un apel neașteptat și escrocul cere acces de la distanță la dispozitivele victimei (telefon mobil sau laptop) sau, prin apăsarea pe o tastă din telefon, este direcționată spre o platformă unde să introducă datele personale, care astfel sunt compromise;
  • victima este împinsă să ignore avertismentele: i se cere să ignore notificările din aplicația Revolut sau din alte instrumente de plată;
  • i se prezintă „soluții salvatoare” prin care să vireze banii în conturi presupus sigure/ conturi securizate.

Așadar, trebuie să știi ce țară are prefix +9 pentru a evita anumite tentative de fraudă și pentru a ști din ce țară sună persoana respectivă.

Autorul mai recomandă:

Înșelătoria revenită în Europa care te lasă fără bani. Cum detectezi interacțiunea suspectă și ce avertisment transmit specialiștii

Breșă imensă de securitate în WhatsApp. Numerele de telefon a milioane de persoane din 108 țări au fost expuse

Recomandarea video

Citește și

UTILE Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Ce suprafață este disponibilă
19:33
Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Ce suprafață este disponibilă
ALERTĂ Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de 20 de centimetri
19:28
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de 20 de centimetri
ULTIMA ORĂ Bolojan se întâlnește cu Ursula von der Leyen ca să discute deblocarea PNRR-ului. Agenda premierului la Bruxelles
18:35
Bolojan se întâlnește cu Ursula von der Leyen ca să discute deblocarea PNRR-ului. Agenda premierului la Bruxelles
PACE ÎN UCRAINA WSJ: Zelenski ar pregăti un plan militar pe trei ani, după eșecul negocierilor cu Rusia / Kievul respinge informațiile
18:12
WSJ: Zelenski ar pregăti un plan militar pe trei ani, după eșecul negocierilor cu Rusia / Kievul respinge informațiile
AFACERI Castravetele, principala legumă exportată de România în 2025: circa 50.000 de tone, peste granite. Care sunt cele mai mari piețe
18:04
Castravetele, principala legumă exportată de România în 2025: circa 50.000 de tone, peste granite. Care sunt cele mai mari piețe
Mediafax
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
Digi24
„O clică de nătărăi” - despre cine vorbește Traian Băsescu și legătura cu Călin Georgescu
Cancan.ro
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în punctul în care eu sunt'
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Adevarul
Ce scrie presa din Ucraina despre Sahara, prima rachetă românească cu inteligență artificială
Mediafax
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Click
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă
Digi24
Arhitectul din culise al întâlnirii Nicușor Dan – Marco Rubio: agentul de modelling al Melaniei
Cancan.ro
Concurentul de la Desafio săltat de mascații de la DIICOT pentru posesie de droguri
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Promotor.ro
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol. Dar, e fabricată în China
Descopera.ro
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Misterul „gropii gravitaționale” din Antarctica a fost rezolvat, anunță cercetătorii
ȘTIINȚĂ Omul se întoarce pe Lună. Pentru ce dată este programată misiunea NASA
23:00
Omul se întoarce pe Lună. Pentru ce dată este programată misiunea NASA
FLASH NEWS Avertismentul MAI pentru populație în timpul codului galben de viscol și ninsori. Ce măsuri au luat autoritățile
22:22
Avertismentul MAI pentru populație în timpul codului galben de viscol și ninsori. Ce măsuri au luat autoritățile
SPORT Universitatea Craiova e pe primul loc, dar Filipe Coelho susține că nu se gândește la titlu. „Nu-mi pierd timpul cu asta”
21:40
Universitatea Craiova e pe primul loc, dar Filipe Coelho susține că nu se gândește la titlu. „Nu-mi pierd timpul cu asta”
HOROSCOP Horoscop weekend 21–22 februarie 2026. Se anunță bani mulți pentru o zodie. Cine este norocoasa Zodiacului
21:40
Horoscop weekend 21–22 februarie 2026. Se anunță bani mulți pentru o zodie. Cine este norocoasa Zodiacului
FLASH NEWS Traian Băsescu îi jignește pe votanții lui Călin Georgescu, după participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: „O clică de nătărăi”
21:14
Traian Băsescu îi jignește pe votanții lui Călin Georgescu, după participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: „O clică de nătărăi”
Scandal de proporții între Budapesta și Kiev. Maghiarii au blocat împrumutul-mamut de 90 de miliarde € din partea UE pentru Ucraina. De la ce a pornit disputa
21:00
Scandal de proporții între Budapesta și Kiev. Maghiarii au blocat împrumutul-mamut de 90 de miliarde € din partea UE pentru Ucraina. De la ce a pornit disputa

Cele mai noi

Trimite acest link pe