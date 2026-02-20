Cum recunoști când ești sunat de hackeri, mai ales de pe un număr cu prefixul +9. Ce reprezintă acesta, în realitate

Multe persoane au fost sunate de pe numere cu prefixul +9, care nu este asociat cu o singură țară, așa cum s-ar putea aștepta unii. În realitate, este un prefix general care deschide o serie de alte prefixe, fiecare destinată unei regiuni sau unui grup de țări.

Acest prefix este folosit pentru a identifica regiunile din Asia și Oceania, iar țările care îl folosesc au prefixuri care încearcă sa reflecte geografia și structura lor politică, scrie bzi.ro.

Astfel, prefixul +9 este urmat de un alt număr, care ajută la identificarea unui anumit stat sau teritoriu.

Exemple de țări sau regiuni care au prefixe ce încep cu +9 sunt:

+91 – India

+92 – Pakistan

+93 – Afganistan

+94 – Sri Lanka

+95 – Myanmar (Birmania)

+96 – Insulele Maldive

+971 – Emiratele Arabe Unite

+972 – Israel

+973 – Bahrain

+974 – Qatar

+975 – Bhutan

+976 – Mongolia

Așadar, după cum se poate observa, există o serie de țări din Asia și Orientul Mijlociu care sunt incluse în acest grup de prefixe și sunt identificate printr-o combinație de prefixe care începe cu +9, fiind urmată de un număr unic pentru fiecare stat.

Folosirea prefixului +9 în mai multe țări este rezultatul sistemului de alocare a prefixelor internaționale de către Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (ITU).

Pentru a identifica corect o țară sau o regiune având un prefix care începe cu +9, este important să știi că numărul exact care urmează după +9 îți va oferi informațiile necesare.

Fiecare țară din această regiune are un cod unic, iar cunoașterea acestora te va ajuta să recunoști rapid originile unui apel internațional.

Cum recunoști când ești sunat de hackeri

Apelurile suspecte vin de la hackeri care închiriază linii cu suprataxă. Ca să nu fii suprataxat nu trebuie să răspunzi la apeluri din țări precum Pakistan (+92), Senegal (+221), Mali (+223), Niger (+227) şi nici la apelurile din Rusia cu prefixul (+7). Cele mai multe apeluri se pare că s-au primit cu prefixele: 00255 – Tanzania, 00257 – Burundi, 00678 – Vanuatu, 00685 – Samoa. Iar lista poate continua cu Africa de Sud, Serbia sau Rusia.

Mulți primesc apeluri de la numere necunoscute din străinătate, o pradă ușoară fiind cei al căror număr de telefon apare pe rețele de socializare.

Hackerii pot închiria numere de telefon specifice unei țări și le înscriu la servicii cu suprataxă și sună la acele numere.

Iar dacă nu răspunde, victima va suna înapoi, moment în care va fi taxată.

Cei păcăliți cu greu mai pot recupera banii pentru că hackerii sunt aproape imposibil de identificat. Astfel, se recomandă să se închidă imediat apelul și, eventual, dacă se mai întâmplă să se blocheze acele numere din meniul telefonului.

Pentru a recunoaște alte tentative de fraude prin apeluri telefonice înșelătoare care par a proveni de la bănci sau autorități trebuie să ai grijă la câteva semnale de alarmă.

Iată principalele semnale de alarmă, care ar trebui să pună pe gânduri persoana sunată:

victima este presată, adică i se spune că banii săi sunt în pericol sau că i-a fost compromis contul și trebuie să acționeze imediat;

primește un apel neașteptat și escrocul cere acces de la distanță la dispozitivele victimei (telefon mobil sau laptop) sau, prin apăsarea pe o tastă din telefon, este direcționată spre o platformă unde să introducă datele personale, care astfel sunt compromise;

victima este împinsă să ignore avertismentele: i se cere să ignore notificările din aplicația Revolut sau din alte instrumente de plată;

i se prezintă „soluții salvatoare” prin care să vireze banii în conturi presupus sigure/ conturi securizate.

Așadar, trebuie să știi ce țară are prefix +9 pentru a evita anumite tentative de fraudă și pentru a ști din ce țară sună persoana respectivă.

Autorul mai recomandă:

Înșelătoria revenită în Europa care te lasă fără bani. Cum detectezi interacțiunea suspectă și ce avertisment transmit specialiștii

Breșă imensă de securitate în WhatsApp. Numerele de telefon a milioane de persoane din 108 țări au fost expuse