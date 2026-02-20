Castravetele, principala legumă exportată de România în 2025: circa 50.000 de tone, peste granite. Care sunt cele mai mari piețe

Castravetele a fost principala legume exportată de țara noastră, anul trecut. Circa 50.000 de tone au ajuns peste granite, în valoare de 5 mil. euro.

Astfel, în primele 11 luni din anul 2025, producă­torii români au trimis peste graniţe 47.210 tone, în valoare de 35 de mili­oane de euro. În tot anul 2024, expor­tu­rile au fost de 39.800 de tone şi 27,5 milioane de euro, astfel că anul trecut am atins un nivel record, arată datele Eurostat, scrie ZF.ro.

„Castravetele este singura legumă la care stăm foarte bine la exporturi“, a declarat Mihai Chesnoiu, fondatorul Sere Chesnoiu, o afacere din judeţul Olt cu peste 30 de ani de experienţă în pro­duc­ţia de legume, care cultivă pe circa 5 hectare în câmp şi 6.000 mp în sere.

Țări ca Polonia şi Germania sunt princi­palele pieţe de desfacere pentru Ro­mâ­nia.

„La castravete, cel puţin pri­mă­vara trecută, din ce am produs noi la Matca – iar Matca este cel mai mare producător de castravete corni­şon – 80% a plecat la export. Se duce foarte mult castravete spre procesare în Po­lonia“, afirmă și Marius Petrache, CEO al Marcoser, care distribuie seminţe de legume, dar şi produce în Matca.

Autorul recomandă:

Rețeta de CASTRAVEȚI crocanți în oțet, fără fierbere. Sfaturi prețioase, ușor de făcut, pentru o rețetă autentic românească