Cum trebuie protejate animalele de companie, pe timp de CANICULĂ. Sfaturi utile pentru proprietari

Episoadele de căldură extremă devin tot mai frecvente și intense în Europa, din cauza schimbărilor climatice, iar canicula pune în pericol sănătatea oamenilor, dar și pe cea a animalelor de companie, care nu se pot adapta foarte ușor la schimbările bruște de vreme.

În acest context, The Independent oferă câteva sfaturi utile pentru proprietari.

În primul rând, nu lăsați niciodată câinele sau pisica într-o mașină parcată, nici măcar cu geamul deschis, pentru că interiorul mașinii se poate încălzi rapid.

Apoi, în timpul călătoriilor, țineți aerul condiționat pornit și asigurați-vă că aerul circulă către animal, mai ales dacă stă pe bancheta din spate.

Dacă rămâneți blocați în trafic, folosiți recircularea aerului pentru a păstra răcoarea în interiorul autoturismului.

Evitați plimbările lungi, în timpul orelor de vârf ale căldurii, deoarece câinii și pisicile nu transpiră ca oamenii și se pot supraîncălzi foarte repede.

Rasele cu botul scurt precum, pug sau bulldog sunt mai expuse riscului, la fel ca animalele în vârstă, puii, cele supraponderale sau cu blană deasă.

Mergeți la plimbare doar dimineața devreme sau seara și evitați asfaltul fierbinte care poate provoca arsuri la labuțele animalului.

Mai mult, animalele trebuie să aibă întotdeauna apă proaspătă și un loc umbrit și bine ventilat. Pentru o hidratare mai bună, adăugați cuburi de gheață în bol sau puțină apă în hrană, iar animalele mici din cuști trebuie mutate la umbră și protejate de razele directe ale soarelui.

Simptome de șoc termic, la animale:

Primele semne pe care le dă un animal supraîncălzit sunt agitația, mersul lent, refuzul de a merge mai departe, gâfâitul excesiv și salivarea abundentă.

În unele cazuri mai grave, pot apărea ochi sticloși, respirație dificilă, vomă, diaree, convulsii sau colaps.

Ce să faci cu animalul, în caz de urgență:

O intervenție rapidă poate salva viața unui animal aflat în șoc termic. Iată ce trebuie făcut, în caz de urgență: