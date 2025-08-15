Prima pagină » Actualitate » Cum va încerca Putin să EXPLOATEZE „punctele slabe” ale lui Trump la întâlnirea din Alaska. „Armele secrete” ale liderului de la Kremlin

Ruxandra Radulescu
15 aug. 2025, 11:50, Actualitate
Potrivit surselor diplomatice, Vladimir Putin, un „maestru negociator”, și-a pregătit foarte bine tactica înaintea întâlnirii cu președintele Donald Trump și cunoaște punctele vulnerabile ale liderului de la Casa Albă. Mai mult, aceleași surse susțin că Putin va miza pe aparența unor concesii economice atractive pentru a pune capăt conflictului în termenii Moscovei, transmite Mediafax

De asemenea, Vladimir Putin ar fi conștient că președintele Donald Trump vrea să păstreze cu orice preț imaginea că negocierile se încheie în termenii scontați de Casa Albă. Liderul de la Kremlin ar putea propune măsuri care, deși au aparența unor „concesii”, ar deservi intereselor Rusiei.

Printre acestea s-ar putea număra o promisiune de întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, însă cel mai probabil sub forma unui angajament vag, cu multiple condiții.

Potrivit specialiștilor, Vladimir Putin va profita de dorința lui Trump de a obține rapid un acord de pace și de a-și asuma meritele acestuia. De asemenea, liderul de la Kremlin l-a lăudat recent pe omologul său de la Casa Albă pentru „eforturile energice și sincere” de a găsi o soluție la război, semnalând o tentativă de apropiere.

Ministrul de Finanțe și ministrul Apărării ar pregăti terenul pentru un nou acord SUA-Rusia

O altă „armă” din arsenalul lui Putin în cadrul acestei întâlniri este partea economică, mai exact acorduri privind soluri rare sau proiecte comune în regiunea Arctică.

Delegația rusă îl include și pe ministrul de finanțe Anton Siluanov, precum și pe trimisul special pentru investiții Kirill Dmitriev vin să întărească această ipoteză. Mai mult, prezența ministrului apărării Andrei Belousov sugerează că Moscova ar putea avansa și o ofertă privind controlul armelor nucleare, se arată într-o analiză SkyNews.

În prezent, SUA și Rusia există un singur acord nuclear în vigoare, ce urmează să expire în februarie. Un nou pact ar reprezenta o victorie majoră pentru Donald Trump, pe care ar prezenta-o ca pe un succes diplomatic.

Analiștii consideră că marea provocare pentru Vladimir Putin va fi să-l facă pe Trump să creadă că deține controlul negocierilor, o misiune ce pare a fi la îndemâna fostulului ofițer KGB.

GÂNDUL va transmite LIVE evenimentul istoric din ALASKA, întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

