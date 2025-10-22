Executivul condus de Ilie Bolojan decide mâine oficial în ședința de Guvern calendarul acțiunilor electorale pentru organizarea alegerilor în data de 7 decembrie 2025 în București, Buzău și alte localități.

Cabinetul Bolojan va stabili, prin hotărâre de Guvern, data alegerilor locale parțiale pentru președintele Consiliului Județean Buzău, primarul general al municipiului Bucureşti și pentru primari în unele circumscripții electorale.

Pe ordinea de zi a Guvernului, comunicată în această seară, proiectul de hotărâre de guvern „aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parțiale din data de 7 decembrie 2025” – a fost deja introdus.

Stabilirea prin hotărâri de Guvern a datei, detaliilor și calendarului scrutinului pentru București și alte localități – înseamnă că oficial procedura a fost declanșată. Alegerile pentru fotoliul Capitalei – care de 2 ori a dat președintele României și al doilea cel mai votat demnitar al țării – intră în linie dreaptă.

Coaliția a decis ieri că – în ciuda tuturor controverselor și disputelor – alegerile pentru locul lăsat liber de președintele Nicușor Dan – vor avea loc peste 1 lună și jumătate, principalele partide ale coaliției urmând să aibă candidați separați pentru PMB.

În cursa pentru Capitală, principalii candidați vehiculați ai partidelor de guvernământ sunt: Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL), Stelian Bijduveanu (PNL) și Cătălin Drulă (USR)