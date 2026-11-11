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Curtea de Conturi a trimis scrisoare către Sorin Grindeanu. Invitaţia a fost aprobată de Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor

Luiza Dobrescu
Curtea de Conturi a trimis scrisoare către Sorin Grindeanu. Invitaţia a fost aprobată de Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor
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Curtea de Conturi a României a transmis o scrisoare către preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, prin care îi cere acestuia să contribuie la definirea obiectivelor care să fie în beneficiul administraţiei publice din România.

Biroul Permanent a aprobat solicitarea Curţii de Conturi care are următorul conţinut.

„Curtea de Conturi a României şi-a propus să definească în perioada imediat următoare obiectivele pentru programul său de activitate pentru anul 2027, astfel încât rezultatele activităţii sale să fie în beneficiul administraţiei publice din România a societăţii romåneşti în general.
Prin dezvoltarea programului nostru de activitate, ne dorim să identificăm să rezolvăm problemele cheie care afectează societatea să ne asigurăm că aşteptările părţilor interesate sunt luate în considerare în planul nostru strategic.

În acest context, vă adresez invitaţia de a contribui la definirea unor obiective care să răspundă acestor aşteptări, prin formularea unor propuneri de teme de audit de interes public major, în vederea includerii în Programul de activitate al Curţii de Conturi pe anul 2027″.

Preşedintele Camerei, Sorin Grindeanu, este aşteptat să dea curs invitaţiei de a transmite propuneri în cursul acestei luni.

„Scrisoarea  reprezintă o invitație de a formula propuneri privind teme de audit de interes public major. 

De altfel, Constituția recunoaște expres Camerei Deputaților și Senatului dreptul de a solicita Curții de Conturi efectuarea unor controale. Relația instituțională cu Parlamentul este, așadar, prevăzută de legea fundamentală.

În activitatea noastră, identificarea riscurilor privind utilizarea fondurilor publice se realizează pe baza unor criterii profesionale, a informațiilor obținute din misiunile de audit și a evaluării modului în care sunt administrate resursele statului.

Propunerile primite din exterior pot contribui la acest proces, însă nu înlocuiesc analiza structurilor de specialitate și deciziile adoptate potrivit legii”, transmite Curtea de Conturi.

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