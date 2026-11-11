Șeful Trezoreriei SUA, Scott Bessent, s-a mutat într-o bază militară din cauza amenințărilor cu moartea provenite din Iran. Cum ar fi reușit regimul de la Teheran să localizeze conacul de 12,5 milioane de dolari al oficialului

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, s-a mutat, recent, din locuința sa din Washington DC, într-o bază militară a armatei SUA, din cauza amenințărilor cu moartea provenite din Iran, au raportat The New York Times și Reuters.

Directorul Agenției Naționale de Informații din SUA, Jay Clayton, a avertizat luna trecută că Iranul a „intensificat semnificativ” încercările de a ataca americani din Orientul Mijlociu și din afara sa. Avertismentul lui Clayton, după cum notează CBS, a fost conținut într-o notă oficială dezvăluită publicului, adresată secretarului de stat Marco Rubio. Conform The New York Times, aceste eforturi includ intensificarea supravegherii și pregătirea unor asasinate asupra unor oficiali americani actuali și foști, inclusiv asupra lui Bessent.

Potrivit unor surse citate de cele două publicații, comploturile iraniene împotriva oficialilor americani au ajuns într-o „fază mai avansată”.

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Bessent a condus, începând din luna august, campania de sancțiuni și presiune economică a SUA împotriva Iranului, denumită „Operațiunea Economic Outcast”, în încercarea de a determina Teheranul să pună capăt atacurilor asupra navelor și să redeschidă Strâmtoarea Ormuz. Această cale navigabilă a fost în mare parte închisă de când SUA și Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie.

Campania de presiune economică, care coincide cu blocada navală impusă de SUA asupra porturilor iraniene, a inclus sancțiuni împotriva sucursalelor băncilor din Orientul Mijlociu și a altor instituții financiare care facilitează tranzacțiile cu Iranul.

„Secretarul nu se va lăsa intimidat de amenințările regimului iranian și rămâne hotărât să pună în aplicare Operațiunea «Economic Outcast» și să mențină blocada, măsuri care, împreună, duc la prăbușirea economiei iraniene”, a declarat un purtător de cuvânt al Trezoreriei SUA într-o declarație transmisă prin e-mail.

Ziarul „The Times” a relatat că gravitatea amenințărilor la adresa lui Bessent nu a fost clară de la început.

O sursă familiarizată cu situația a declarat că îngrijorările legate de securitatea lui Bessent s-au intensificat atunci când „Wall Street Journal” a publicat o imagine aeriană a conacului din Georgetown pe care Bessent l-a cumpărat cu 12,5 milioane de dolari la scurt timp după confirmarea sa în funcția de secretar al Trezoreriei, în ianuarie 2025.

Fotografia a permis localizarea locuinței lui Bessent, iar acesta a fost mutat într-o bază militară pentru propria sa siguranță, a precizat sursa, adăugând: „Mass-media are obligația de a acționa în mod responsabil în contextul amenințărilor tot mai mari la adresa funcționarilor publici”.

Iranul a negat anterior că ar fi pus la cale atacuri împotriva unor oficiali și cetățeni pe teritoriul SUA.