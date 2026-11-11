„Seceta ne-a afectat foarte mult producția de energie electrică din acest an. Chiar dacă am trecut cu bine peste vară, aceasta s-a întâmplat cu eforturi. Iar contextul hidrologic în care ne-am aflat a pus la încercare capacitatea de producție și ne-a făcut să regândim și să reanalizăm modul în care gestionăm resursele”, a declarat Dan Plaveti, la conferința organizată de Focus Energetic, citat de Agerpres.

Debite scăzute vor fi înregistrate toată iarna

Potrivit lui Plaveti (foto), prognozele hidrologice pentru lunile decembrie și ianuarie indică debite ale Dunării net inferioare mediilor multianuale.

„Debitele Dunării n-au fost în niciun fel favorabile, iar în momentul de față, deși Dunărea pare că este la aproape 1.800 de metri cubi pe secundă, prognozele hidrologice nu sunt favorabile. Inclusiv pentru lunile decembrie și ianuarie, față de mediile multianuale, pentru luna decembrie sunt prevăzuți 2.500 de metri cubi pe secundă, față de o medie multianuală de 5.100 de metri cubi pe secundă.

Pentru luna ianuarie, ar putea crește la 3.000 de metri cubi pe secundă, comparativ cu o medie de 5.400 de metri cubi pe secundă, a mai spus reprezentantul Hidroelectrica.

Debitele scăzute ale Dunării afectează producția de energie

Trebuie punctat că situația hidrologică afectează producția de energie în hidrocentralele de pe Dunăre și de pe râurile interioare.

„Pentru Hidroelectrica, faptul că debitele Dunării sunt mult sub mediile multianuale, între 30-40%, iar pe râurile interioare, toate debitele sunt sub 50% din debitele multianuale, determină o cantitate de producție de energie hidroelectrică mult mai mică. De asemenea, nici gradul de umplere al lacurilor de acumulare nu este la nivelul pe care ni l-am fi dorit pentru începutul sezonului rece”, a explicat Plaveti.

„Încercăm să gestionăm rezervele de apă cu multă prudență, cu multă disciplină. Apa din lacuri este o resursă limitată și practic o folosim doar când aduce cea mai mare valoare pentru sistem, pentru vârful de consum, în echilibrare, și încercăm să susținem partea de siguranță a funcționării sistemului energetic”, a mai declarat oficialul.

Rezerva de apă în lacurile de acumulare a scăzut masiv

Transelectrica publică periodic date privind gradul de umplere al lacurilor de acumulare care deservesc hidrocentralele. G4media a analizat datele din ultimii ani, gradul de umplere a lacurilor, la începutul lunii noiembrie, în perioada 2008-2026.