Prima pagină » Actualitate » Vine iarna cea mai grea. Avem cea mai mică rezervă de apă pentru hidrocentrale din ultimii 18 ani. La 1 noiembrie, lacurile de acumulare erau la 42% grad de umplere

Vine iarna cea mai grea. Avem cea mai mică rezervă de apă pentru hidrocentrale din ultimii 18 ani. La 1 noiembrie, lacurile de acumulare erau la 42% grad de umplere

Vine iarna cea mai grea. Avem cea mai mică rezervă de apă pentru hidrocentrale din ultimii 18 ani. La 1 noiembrie, lacurile de acumulare erau la 42% grad de umplere
Galerie Foto 5
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

România va intra în iarna 2026-2027 cu cea mai mică rezervă de apă pentru hidrocentrale din ultimii cel puțin 18 ani. Transelectrica a raportat un grad de umplere al lacurilor de acumulare de puțin peste 42%. Datele companiei arată că nivelul de umplere, care înseamnă rezerva de energie, a scăzut masiv în acest an față de anii precedenți, când s-a menținut la o valoare relativ constantă.

În 2025, Dispeceratul energetic național estima că rezerva de energie la un grad de umplere de 58,5% era de aproape 1.800 GWh.

Sondaj Gândul

A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni?

Vezi rezultate

Loading ...

Seceta are încă efecte

Noul președinte al Directoratului Hidroelectrica, Dan Plaveti, a subliniat că seceta record din această vară încă se mai resimte prin efectele ei asupra producției de energie electrică.

Seceta ne-a afectat foarte mult producția de energie electrică din acest an. Chiar dacă am trecut cu bine peste vară, aceasta s-a întâmplat cu eforturi. Iar contextul hidrologic în care ne-am aflat a pus la încercare capacitatea de producție și ne-a făcut să regândim și să reanalizăm modul în care gestionăm resursele”, a declarat Dan Plaveti, la conferința organizată de Focus Energetic, citat de Agerpres

Debite scăzute vor fi înregistrate toată iarna

Potrivit lui Plaveti (foto), prognozele hidrologice pentru lunile decembrie și ianuarie indică debite ale Dunării net inferioare mediilor multianuale.

„Debitele Dunării n-au fost în niciun fel favorabile, iar în momentul de față, deși Dunărea pare că este la aproape 1.800 de metri cubi pe secundă, prognozele hidrologice nu sunt favorabile. Inclusiv pentru lunile decembrie și ianuarie, față de mediile multianuale, pentru luna decembrie sunt prevăzuți 2.500 de metri cubi pe secundă, față de o medie multianuală de 5.100 de metri cubi pe secundă.

Dan Plaveti, directorul Hidroelectrica. Sursa foto: Financialintelligence.ro

Pentru luna ianuarie, ar putea crește la 3.000 de metri cubi pe secundă, comparativ cu o medie de 5.400 de metri cubi pe secundă, a mai spus reprezentantul Hidroelectrica.

Debitele scăzute ale Dunării afectează producția de energie

Trebuie punctat că situația hidrologică afectează producția de energie în hidrocentralele de pe Dunăre și de pe râurile interioare.

Dunărea, la cote reduse și în primele luni din 2027. Nivelul scăzut al fluviului prelungește problemele de la Centrala Nucleară Cernavodă

Dunărea, la cote reduse și în primele luni din 2027. Nivelul scăzut al fluviului prelungește problemele de la Centrala Nucleară Cernavodă

„Pentru Hidroelectrica, faptul că debitele Dunării sunt mult sub mediile multianuale, între 30-40%, iar pe râurile interioare, toate debitele sunt sub 50% din debitele multianuale, determină o cantitate de producție de energie hidroelectrică mult mai mică. De asemenea, nici gradul de umplere al lacurilor de acumulare nu este la nivelul pe care ni l-am fi dorit pentru începutul sezonului rece”, a explicat Plaveti.

„Încercăm să gestionăm rezervele de apă cu multă prudență, cu multă disciplină. Apa din lacuri este o resursă limitată și practic o folosim doar când aduce cea mai mare valoare pentru sistem, pentru vârful de consum, în echilibrare, și încercăm să susținem partea de siguranță a funcționării sistemului energetic”, a mai declarat oficialul.

Rezerva de apă în lacurile de acumulare a scăzut masiv

Transelectrica publică periodic date privind gradul de umplere al lacurilor de acumulare care deservesc hidrocentralele.  G4media a analizat datele din ultimii ani, gradul de umplere a lacurilor, la începutul lunii noiembrie, în perioada 2008-2026.

Sursa: Transelectrica

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, gradul de umplere a scăzut masiv în acest an față de anii precedenți, când avea o valoare relativ constantă.

În 2025, Transelectrica a estimat că rezerva de apă din lacuri, la începutul iernii, însemna aproape 1.800 GWh de energie. În toate lacurile de acumulare din România, nu doar în cele care deservesc hidrocentrale, gradul de umplere e puțin peste 52%. 

„A fost nevoie atât de energie, cât și de alimentare cu apă”, a explicat Anamaria Agiu de la Apele Române pentru sursa citată.

 

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂSRI anunță că trei cetățeni pakistanezi au fost declarați indezirabili în România pentru o perioadă de 10 ani. Cum ar fi amenințat cei trei securitatea națională
16:01
SRI anunță că trei cetățeni pakistanezi au fost declarați indezirabili în România pentru o perioadă de 10 ani. Cum ar fi amenințat cei trei securitatea națională
TRAGEDIEUn tânăr de 19 ani, din Brașov, și-a pus capăt zilelor în timpul unui apel video cu mama sa
15:54
Un tânăr de 19 ani, din Brașov, și-a pus capăt zilelor în timpul unui apel video cu mama sa
JUSTIȚIEInfirmier trimis în judecată după ce ar fi agresat un pacient internat la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. L-ar fi lovit de 13 ori cu o nuia
15:25
Infirmier trimis în judecată după ce ar fi agresat un pacient internat la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. L-ar fi lovit de 13 ori cu o nuia
EXCLUSIV„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 11 noiembrie, de la ora 20:30. În exclusivitate, Alin Tișe, dezvăluiri despre ruptura din PNL
15:19
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 11 noiembrie, de la ora 20:30. În exclusivitate, Alin Tișe, dezvăluiri despre ruptura din PNL
ENERGIEVine iarna cea mai grea. Avem cea mai mică rezervă de apă pentru hidrocentrale din ultimii 18 ani. La 1 noiembrie, lacurile de acumulare erau la 42% grad de umplere
15:15
Vine iarna cea mai grea. Avem cea mai mică rezervă de apă pentru hidrocentrale din ultimii 18 ani. La 1 noiembrie, lacurile de acumulare erau la 42% grad de umplere
ENERGIEAmbele reactoare de la Cernavodă repornesc la capacitate maximă. Vor asigura aproximativ 20% din necesarul de consum al României
15:02
Ambele reactoare de la Cernavodă repornesc la capacitate maximă. Vor asigura aproximativ 20% din necesarul de consum al României
Mediafax
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan după scandalul de la Cotroceni: „Nu ești șef pe plantație!”
Digi24
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Cancan.ro
Salarii de 5.400 de euro pe lună pentru muncitorii români! Țara în care se câștigă o avere
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Adevarul
Țara europeană cu cel mai ridicat nivel de trai caută 335.000 de angajați. Meseriile pentru care angajează străini
Mediafax
„Trebuie să schimbăm atitudinea”. Ce spune Andrei Coubiș, înainte de meciurile din Liga Națiunilor cu Polonia și Bosnia și Herțegovina
Click
Mihaela Rădulescu, mesaj dur după pierderile care i-au schimbat viața: „Nu mai sunt aceeași. Nu mai am răbdare”
Digi24
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP
Cancan.ro
Sub 5.000 de euro pentru un apartament cu două camere! Ce ascunde, de fapt, oferta ANAF
Ce se întâmplă doctore
Un italian a plătit o avere pentru a fi readus la viață după moarte. Va fi criogenat la -196 de grade Celsius în recipiente cu azot lichid/ VIDEO
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Unele molii își folosesc organele genitale pentru a „țipa” la lilieci
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
PORTRETCine este Ovidiu Vanghele, jurnalistul căruia Nicușor Dan i-a interzis accesul la Palatul Cotroceni. Ziaristul a fost implicat într-un scandal anul trecut, după ce jurnalista Sidonia Bogdan l-a acuzat de „abuz asupra demnității umane”
16:07
Cine este Ovidiu Vanghele, jurnalistul căruia Nicușor Dan i-a interzis accesul la Palatul Cotroceni. Ziaristul a fost implicat într-un scandal anul trecut, după ce jurnalista Sidonia Bogdan l-a acuzat de „abuz asupra demnității umane”
FLASH NEWSȘoferul român de TIR reținut după tragedia de pe autostrada din Bulgaria a fost eliberat fără acuzații. Explicația dată procurorilor bulgari
15:50
Șoferul român de TIR reținut după tragedia de pe autostrada din Bulgaria a fost eliberat fără acuzații. Explicația dată procurorilor bulgari
ACUZAȚIIRareș Bogdan o acuză pe Ursula von der Leyen că și-a bătut joc de fermierii români
15:45
Rareș Bogdan o acuză pe Ursula von der Leyen că și-a bătut joc de fermierii români
REACȚIEMihai Fifor îi ia apărarea lui Nicușor Dan, după ce președintele a spus că PNL și USR nu puteau guverna fără PSD: O necesară întoarcere la realism politic
15:34
Mihai Fifor îi ia apărarea lui Nicușor Dan, după ce președintele a spus că PNL și USR nu puteau guverna fără PSD: O necesară întoarcere la realism politic
CONTROVERSĂȘeful Trezoreriei SUA, Scott Bessent, s-a mutat într-o bază militară din cauza amenințărilor cu moartea provenite din Iran. Cum ar fi reușit regimul de la Teheran să localizeze conacul de 12,5 milioane de dolari al oficialului
15:16
Șeful Trezoreriei SUA, Scott Bessent, s-a mutat într-o bază militară din cauza amenințărilor cu moartea provenite din Iran. Cum ar fi reușit regimul de la Teheran să localizeze conacul de 12,5 milioane de dolari al oficialului
COMUNICATButan Gas, anunț public asupra parcurgerii etapei de încadrare în cadrul ședintei Comitetului Special Constituit
14:52
Butan Gas, anunț public asupra parcurgerii etapei de încadrare în cadrul ședintei Comitetului Special Constituit

Cele mai noi

Trimite acest link pe