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„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 11 noiembrie, de la ora 20:30. În exclusivitate, Alin Tișe, dezvăluiri despre ruptura din PNL

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 11 noiembrie, de la ora 20:30. În exclusivitate, Alin Tișe, dezvăluiri despre ruptura din PNL
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Invitat la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Alin Tișe, președintele CJ Cluj, face dezvăluiri în exclusivitate despre ruptura din PNL. Ce mize se ascund în războiul din partid? Apropierea de USR va transforma partidul liberal într-o anexă? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Bolojan susține că are sprijinul majorității partidului. Are sprijin real sau este susținut de teama represaliilor? Se pregătește o confruntare pentru conducerea partidului?

Dezvăluiri despre anularea alegerilor! Documentele care îi dau de gol. De ce promite și tot amână Nicușor Dan raportul? Cât de credibile sunt explicațiile președintelui?

Negocierile de la Abu Dhabi, sub semnul revendicărilor Rusiei. Conditiile Rusiei, lovitura pentru România?

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.

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