Curs valutar BNR, 11 noiembrie. Leul pierde teren în fața euro și a dolarului. Cât costă principalele valute

Banca Națională a României a publicat miercuri, 11 noiembrie, noile cotații valutare. Leul a pierdut teren în fața principalelor monede, atât euro, cât și dolarul american s-au apreciat miercuri, 11 noiembrie 2026, în raport cu leul.

BNR a stabilit miercuri un curs de 5,3460 lei pentru un euro, față de 5,3443 lei în ședința precedentă. Moneda europeană s-a apreciat astfel cu 0,0017 lei. O creștere mai importantă a fost înregistrată de dolarul american, care a urcat la 4,7991 lei, de la 4,7617 lei marți. Diferența este de 0,0374 lei.

Curs BNR, 11 noiembrie 2026. Cât valorează principalele monede

Francul elvețian a fost cotat la 5,7879 lei, în scădere cu 0,0173 lei față de ziua precedentă, când valora 5,8052 lei. Lira sterlină a coborât ușor, de la 6,3946 lei la 6,3924 lei, pierzând 0,0022 lei.

Astfel, principalele cotații anunțate de BNR sunt:

Euro: 5,3460 lei

Dolar american: 4,7991 lei

Franc elvețian: 5,7879 lei

Liră sterlină: 6,3924 lei

Cât costă un gram de aur

Prețul gramului de aur a crescut miercuri la 624,8208 lei, de la 624,0791 lei în ședința precedentă.

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.

Cursul de referință al BNR este publicat în fiecare zi bancară, în jurul orei 13:00.