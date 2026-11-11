Mihai Fifor îi ia apărarea lui Nicușor Dan, după ce președintele a spus că PNL și USR nu puteau guverna fără PSD: O necesară întoarcere la realism politic

Deputatul social-democrat Mihai Fifor îl susține pe președintele Nicușor Dan în ceea ce privește declarațiile privind aritmetica parlamentară. Fifor subliniază – într-o postare pe pagina sa de Facebook – că poziționarea liderului de la Cotroceni este „o necesară întoarcere la realism politic”.

Potrivit lui Mihai Fifor, poziția lui Nicușor Dan aduce clarificări în privința aritmeticii parlamentare. Arată, astfel, că PSD este indispensabil pentru o formulă guvernamentală.

„Conferința de presă de aseară a președintelui Nicușor Dan, dincolo de turbulențele de opinie produse, a adus o clarificare importantă într-o dezbatere care a dominat viața politică românească în ultimele luni: imposibilitatea unei guvernări fără PSD. După săptămâni de speculații, scenarii politice și presiuni pentru constituirea unei majorități PNL–USR, președintele a spus răspicat ceea ce aritmetica parlamentară arăta de la bun început: «30% e mai mic de 50%». Nici măcar sprijinul președintelui României nu poate transforma o minoritate parlamentară într-o majoritate”, a scris Mihai Fifor.

„Acesta este contextul în care PSD și-a asumat din nou responsabilitatea guvernării”

Conform lui Mihai Fifor, PSD și-a asumat – din nou – responsabilitatea guvernării pentru a contribui la stabilizarea țării și la schimbarea direcției economice. Social-democrații nu sunt doar „furnizori de voturi”, a punctat deputatul social-democrat.

„Președintele însuși a recunoscut aseară că nivelul de trai a scăzut și că România a pierdut timp prețios în confruntări politice inutile.

Acesta este contextul în care PSD și-a asumat din nou responsabilitatea guvernării. Nu pentru a valida politicile economice care au produs dificultățile actuale și nici pentru a deveni un simplu furnizor de voturi în Parlament, ci pentru a contribui la stabilizarea țării și la schimbarea direcției economice.

Dar recunoașterea rolului PSD în asigurarea stabilității politice nu este suficientă. Dacă PSD este indispensabil pentru constituirea unei majorități parlamentare, atunci vocea sa trebuie să conteze în mod real și în stabilirea priorităților guvernării”, a mai spus deputatul PSD.

Nicușor Dan a respins pozițiile din PNL și USR care susțin că ar fi fost posibilă o guvernare fără PSD

Mihai Fifor a etichetat poziția adoptată de președintele României drept o „întoarcere la realismul politic”. Reacția deputatului PSD vine după ce Nicușor Dan a respins pozițiile din PNL și USR care susțin că ar fi fost posibilă o guvernare fără PSD, cu sprijinul politic al Cotroceniului.

„Declarațiile președintelui Nicușor Dan marchează, din această perspectivă, o necesară întoarcere la realism politic. România nu poate fi guvernată împotriva unei părți importante a electoratului său și nici prin transformarea adversităților politice în principii de guvernare”, a încheiat Mihai Fifor.