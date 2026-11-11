Prima pagină » Știri politice » Mihai Fifor îi ia apărarea lui Nicușor Dan, după ce președintele a spus că PNL și USR nu puteau guverna fără PSD: O necesară întoarcere la realism politic

Mihai Fifor îi ia apărarea lui Nicușor Dan, după ce președintele a spus că PNL și USR nu puteau guverna fără PSD: O necesară întoarcere la realism politic

Cristian Lisandru
Mihai Fifor îi ia apărarea lui Nicușor Dan, după ce președintele a spus că PNL și USR nu puteau guverna fără PSD: O necesară întoarcere la realism politic
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Deputatul social-democrat Mihai Fifor îl susține pe președintele Nicușor Dan în ceea ce privește declarațiile privind aritmetica parlamentară. Fifor subliniază – într-o postare pe pagina sa de Facebook – că poziționarea liderului de la Cotroceni este „o necesară întoarcere la realism politic”.

Potrivit lui Mihai Fifor, poziția lui Nicușor Dan aduce clarificări în privința aritmeticii parlamentare. Arată, astfel, că PSD este indispensabil pentru o formulă guvernamentală.

„Conferința de presă de aseară a președintelui Nicușor Dan, dincolo de turbulențele de opinie produse, a adus o clarificare importantă într-o dezbatere care a dominat viața politică românească în ultimele luni: imposibilitatea unei guvernări fără PSD. După săptămâni de speculații, scenarii politice și presiuni pentru constituirea unei majorități PNL–USR, președintele a spus răspicat ceea ce aritmetica parlamentară arăta de la bun început: «30% e mai mic de 50%». Nici măcar sprijinul președintelui României nu poate transforma o minoritate parlamentară într-o majoritate”, a scris Mihai Fifor.

„Acesta este contextul în care PSD și-a asumat din nou responsabilitatea guvernării”

Conform lui Mihai Fifor, PSD și-a asumat – din nou – responsabilitatea guvernării pentru a contribui la stabilizarea țării și la schimbarea direcției economice.  Social-democrații nu sunt doar „furnizori de voturi”, a punctat deputatul social-democrat.

„Președintele însuși a recunoscut aseară că nivelul de trai a scăzut și că România a pierdut timp prețios în confruntări politice inutile.

Acesta este contextul în care PSD și-a asumat din nou responsabilitatea guvernării. Nu pentru a valida politicile economice care au produs dificultățile actuale și nici pentru a deveni un simplu furnizor de voturi în Parlament, ci pentru a contribui la stabilizarea țării și la schimbarea direcției economice.

Dar recunoașterea rolului PSD în asigurarea stabilității politice nu este suficientă. Dacă PSD este indispensabil pentru constituirea unei majorități parlamentare, atunci vocea sa trebuie să conteze în mod real și în stabilirea priorităților guvernării”, a mai spus deputatul PSD.

Nicușor Dan a respins pozițiile din PNL și USR care susțin că ar fi fost posibilă o guvernare fără PSD

Mihai Fifor a etichetat poziția adoptată de președintele României drept o „întoarcere la realismul politic”. Reacția deputatului PSD vine după ce Nicușor Dan a respins pozițiile din PNL și USR care susțin că ar fi fost posibilă o guvernare fără PSD, cu sprijinul politic al Cotroceniului.

„Declarațiile președintelui Nicușor Dan marchează, din această perspectivă, o necesară întoarcere la realism politic. România nu poate fi guvernată împotriva unei părți importante a electoratului său și nici prin transformarea adversităților politice în principii de guvernare”, a încheiat Mihai Fifor.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

PORTRETCine este Ovidiu Vanghele, jurnalistul căruia Nicușor Dan i-a interzis accesul la Palatul Cotroceni. Ziaristul a fost implicat într-un scandal anul trecut, după ce jurnalista Sidonia Bogdan l-a acuzat de „abuz asupra demnității umane”
16:07
Cine este Ovidiu Vanghele, jurnalistul căruia Nicușor Dan i-a interzis accesul la Palatul Cotroceni. Ziaristul a fost implicat într-un scandal anul trecut, după ce jurnalista Sidonia Bogdan l-a acuzat de „abuz asupra demnității umane”
ACUZAȚIIRareș Bogdan o acuză pe Ursula von der Leyen că și-a bătut joc de fermierii români
15:45
Rareș Bogdan o acuză pe Ursula von der Leyen că și-a bătut joc de fermierii români
REACȚIEElena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan după interzicerea jurnalistului Ovidiu Vanghele la Cotroceni: „Nu te obligă nimeni să-ți placă toți jurnaliștii”/ „Nu ești șef pe plantație”
14:42
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan după interzicerea jurnalistului Ovidiu Vanghele la Cotroceni: „Nu te obligă nimeni să-ți placă toți jurnaliștii”/ „Nu ești șef pe plantație”
ULTIMA ORĂPNL a absorbit oficial partidul lui Ludovic Orban. Ilie Bolojan: ”Bine ai revenit acasă”
13:44
PNL a absorbit oficial partidul lui Ludovic Orban. Ilie Bolojan: ”Bine ai revenit acasă”
REACȚIEDiana Buzoianu, pusă la punct de Romsilva în scandalul cabanelor silvice. Regia de stat anunță ce soartă vor avea imobilele
13:40
Diana Buzoianu, pusă la punct de Romsilva în scandalul cabanelor silvice. Regia de stat anunță ce soartă vor avea imobilele
PROIECTSenatorul Nicoleta Pauliuc vrea consultări cu aleşii locali liberali pe reforma administrativ-teritorială
13:10
Senatorul Nicoleta Pauliuc vrea consultări cu aleşii locali liberali pe reforma administrativ-teritorială
Mediafax
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan după scandalul de la Cotroceni: „Nu ești șef pe plantație!”
Digi24
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Cancan.ro
Salarii de 5.400 de euro pe lună pentru muncitorii români! Țara în care se câștigă o avere
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Adevarul
Țara europeană cu cel mai ridicat nivel de trai caută 335.000 de angajați. Meseriile pentru care angajează străini
Mediafax
„Trebuie să schimbăm atitudinea”. Ce spune Andrei Coubiș, înainte de meciurile din Liga Națiunilor cu Polonia și Bosnia și Herțegovina
Click
Mihaela Rădulescu, mesaj dur după pierderile care i-au schimbat viața: „Nu mai sunt aceeași. Nu mai am răbdare”
Digi24
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP
Cancan.ro
Sub 5.000 de euro pentru un apartament cu două camere! Ce ascunde, de fapt, oferta ANAF
Ce se întâmplă doctore
Un italian a plătit o avere pentru a fi readus la viață după moarte. Va fi criogenat la -196 de grade Celsius în recipiente cu azot lichid/ VIDEO
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Unele molii își folosesc organele genitale pentru a „țipa” la lilieci
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
EXCLUSIVMarius Tucă lansează bomba: Cred că îl eliberează pe Călin Georgescu înainte de mitingul din 14 noiembrie
16:11
Marius Tucă lansează bomba: Cred că îl eliberează pe Călin Georgescu înainte de mitingul din 14 noiembrie
ULTIMA ORĂSRI anunță că trei cetățeni pakistanezi au fost declarați indezirabili în România pentru o perioadă de 10 ani. Cum ar fi amenințat cei trei securitatea națională
16:01
SRI anunță că trei cetățeni pakistanezi au fost declarați indezirabili în România pentru o perioadă de 10 ani. Cum ar fi amenințat cei trei securitatea națională
TRAGEDIEUn tânăr de 19 ani, din Brașov, și-a pus capăt zilelor în timpul unui apel video cu mama sa
15:54
Un tânăr de 19 ani, din Brașov, și-a pus capăt zilelor în timpul unui apel video cu mama sa
FLASH NEWSȘoferul român de TIR reținut după tragedia de pe autostrada din Bulgaria a fost eliberat fără acuzații. Explicația dată procurorilor bulgari
15:50
Șoferul român de TIR reținut după tragedia de pe autostrada din Bulgaria a fost eliberat fără acuzații. Explicația dată procurorilor bulgari
JUSTIȚIEInfirmier trimis în judecată după ce ar fi agresat un pacient internat la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. L-ar fi lovit de 13 ori cu o nuia
15:25
Infirmier trimis în judecată după ce ar fi agresat un pacient internat la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. L-ar fi lovit de 13 ori cu o nuia
EXCLUSIV„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 11 noiembrie, de la ora 20:30. În exclusivitate, Alin Tișe, dezvăluiri despre ruptura din PNL
15:19
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 11 noiembrie, de la ora 20:30. În exclusivitate, Alin Tișe, dezvăluiri despre ruptura din PNL

Cele mai noi

Trimite acest link pe