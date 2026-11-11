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Infirmier trimis în judecată după ce ar fi agresat un pacient internat la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. L-ar fi lovit de 13 ori cu o nuia

Infirmier trimis în judecată după ce ar fi agresat un pacient internat la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. L-ar fi lovit de 13 ori cu o nuia Galerie Foto 1
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Un infirmier este acuzat că ar fi aplicat rele tratamente asupra unui pacient internat la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. Potrivit informațiilor, angajatul unității medicale ar fi lovit pacientul de 13 ori cu o nuia. În urma incidentului, acesta a avut nevoie de îngrijiri medicale pentru o perioadă de 25-30 de zile.

Incidentul s-ar fi petrecut în ziua de 10 noiembrie 2023, la ora 02:04, în Secția de Psihiatrie VI Ojasca. La momentul acela, infirmierul se afla în timpul serviciului. Potrivit procurorilor, infirmierul l-ar fi lovit pe pacient peste față, mâini și picioare, deși acesta nu manifesta un comportament agresiv și nu exista motiv pentru folosirea violenței, arată Mediafax.

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În acest sens, pacientul a avut nevoie de 25-30 de zile de îngrijiri medicale, potrivit expertizei medico-legale. Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecătoria Buzău.

„În sarcina inculpatului D.V. s-a reţinut că în data de 10.11.2023, la ora 02:04, în calitate de infirmier în cadrul Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca – Secţia de Psihiatrie VI Ojasca, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, fără a fi necesară în vreun mod exercitarea de acte de violenţă, persoana vătămată neavând manifestări agresive faţă de alţi pacienţi, inculpatul a lovit victima M.V., persoană internată în cadrul unităţii medicale, cu o nuia, de 13 ori în zona feţei, a mâinilor şi a picioarelor, cauzândui leziuni traumatice la ochiul stâng, care au necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, astfel cum rezultă din raportul de expertiză medicolegală întocmit în cauză”, transmite Parchetul Buzău.

Nu ar fi un caz izolat

Cazul nu este unul izolat. Secția Ojasca a Spitalului Săpoca a fost vizată anul trecut de un control al Ministerului Sănătății, după apariția unor imagini și a unor mărturii despre pacienți legați de paturi și agresați de personal. Inspectorii au calificat situația drept inacceptabilă, fiind declanșate anchete administrative, disciplinare și penale.

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