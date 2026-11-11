Șoferul român de TIR reținut după tragedia de pe autostrada din Bulgaria a fost eliberat fără acuzații. Explicația dată procurorilor bulgari

Parchetul districtual din Iambol, Bulgaria, a decis să nu formuleze acuzații și să îl elibereze pe șoferul român de TIR reținut în urma carambolului de pe autostrada Trakia. Măsura a fost luată după ce bărbatul în vârstă de 44 de ani a fost audiat din nou, explicând că a redus viteza din cauza ceții, relatează Off News.

Românul a fost reținut inițial pentru 24 de ore doar pentru audieri, deoarece anchetatorii au avut ipoteza conform căreia manevrele sale ar fi putut declanșa carambolul.

În această dimineață, șeful Direcției Regionale a Ministerului de Interne din Iambol, comisarul superior Dobrin Dimitrov, a anunțat că românul a fost reținut. Poliția bulgară a investigat posibilitatea ca camionul condus de român să fi circulat cu o viteză foarte mică, să fi oprit brusc pe autostradă sau să fi reintrat de pe banda de urgență în fața celorlalte vehicule, declanșând astfel impactul inițial.

În fața procurorilor, bărbatul a declarat că a redus viteza din cauza ceții extrem de dense care s-a lăsat brusc pe autostradă și a scăzut vizibilitatea la aproximativ 10 metri.

După audieri, procurorii din Iambol au decis să nu formuleze nicio acuzație împotriva sa și au dispus eliberarea lui. Ancheta continuă însă cu expertize tehnice pentru a stabili cu exactitate cauzele tragediei în care au fost implicate 86 de vehicule și au murit 12 oameni.