Un incident tragic a avut loc duminică, 8 noiembrie 2026, în județul Brașov. Un tânăr în vârstă de 19 ani și-a pus capăt zilelor în timpul unui apel video cu mama sa.

Un tânăr de 19 ani din Codlea, județul Brașov, și-a anunțat mama, printr-un apel video, că vrea să se sinucidă. Femeia a alertat autoritățile, însă echipele de intervenție au ajuns prea târziu. Trupul tânărului a fost găsit la marginea unei păduri din apropierea orașului Codlea, iar medicii au constatat decesul. Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

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„În prezent, polițiștii efectuează acte de cercetare penală, sub coordonarea unui procuror desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, urmând a se clarifica toate aspectele de interes. Având în vedere natura cazului, atragem atenția asupra faptului că prezentarea detaliată a unor astfel de situații poate avea un impact negativ asupra persoanelor vulnerabile. Specialiștii subliniază că expunerea repetată la astfel de informații poate crește riscul de comportamente similare. Recomandăm tratarea cu responsabilitate a acestor subiecte și încurajăm persoanele care se confruntă cu dificultăți emoționale să solicite sprijin de specialitate sau să apeleze la persoane de încredere”, au transmis reprezentanții IPJ Brașov.

Un tânăr de 19 ani, din Brașov, și-a pus capăt zilelor în timpul unui apel video cu mama sa

Apelul către autorități ar fi fost efectuat în jurul orei 20:00, duminică. Trupul neînsuflețit al tânărului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Brașov. Va fi efectuată autopsia medico-legală.

„În fapt, s-a reținut că la data de 08.11.2026, un tânăr în vârstă de 19 ani a fost găsit spânzurat de un copac într-o pădure din municipiul Codlea. Cercetările efectuate până în prezent au relevat faptul că tânărul se afla într-un apel video cu mama sa în momentul producerii evenimentului.

Din primele informații a rezultat că decesul a fost autoprovocat, iar în cauză se așteaptă rezultatele autopsiei medico-legale, pentru clarificarea împrejurărilor exacte în care fapta a fost comisă”, a declarat miercuri, 11 noiembrie, prim-procuror adjunct, Claudiu-Dorian Statache, purtător de cuvânt la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov.

Surse judiciare transmit că tatăl tânărului ar fi găsit în hainele acestuia pliculețe suspectate că ar conține droguri, pe care le-a predat Poliției. Anchetatorii verifică dacă băiatul era consumator sau dealer și dacă descoperirea are legătură cu gestul său. Tânărul lucra ca electrician și urma cursurile liceului la seral, arată Bună Ziua Brașov.

Sursă foto: arhiva / Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ