Butan Gas, anunț public asupra parcurgerii etapei de încadrare în cadrul ședintei Comitetului Special Constituit

S.C. Butan Gas International S.R.L., avand sediul in localitatea Bucuresti, str. Intrarea Murmurului, nr 2-4, sector 1, titular al planului/programului Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând S.C. Butan Gas Internațional S.R.L., S.C. Total Asset Management S.R.L. și persoanelor fizice Trandaburu Tiberiu, Cârjoi Vasile, Celibidache Ioan Sergiu, Cojocaru Lucia și alții, U.P. I Privați Ilfov – Giurgiu, Municipiul București, județul Ilfov și județul Giurgiu, amplasat în Municipiul București, județul Ilfov și județul Giurgiu, anunţă publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 04.11.2026, urmand ca planul/programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

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Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul D.J.M Ilfov, (tel 021.430.14.02, 0749.59.88.65), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.