Prima pagină » Comunicate de presă » Butan Gas, anunț public asupra parcurgerii etapei de încadrare în cadrul ședintei Comitetului Special Constituit

Butan Gas, anunț public asupra parcurgerii etapei de încadrare în cadrul ședintei Comitetului Special Constituit

Butan Gas, anunț public asupra parcurgerii etapei de încadrare în cadrul ședintei Comitetului Special Constituit
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

S.C. Butan Gas International S.R.L., avand sediul in localitatea Bucuresti, str. Intrarea Murmurului, nr 2-4, sector 1, titular al planului/programului Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând S.C. Butan Gas Internațional S.R.L., S.C. Total Asset Management S.R.L. și persoanelor fizice Trandaburu Tiberiu, Cârjoi Vasile, Celibidache Ioan Sergiu, Cojocaru Lucia și alții, U.P. I Privați Ilfov – Giurgiu, Municipiul București, județul Ilfov și județul Giurgiu, amplasat în Municipiul București, județul Ilfov și județul Giurgiu, anunţă publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 04.11.2026, urmand ca planul/programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

Sondaj Gândul

A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni?

Vezi rezultate

Loading ...

Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul D.J.M Ilfov, (tel 021.430.14.02, 0749.59.88.65), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

 

 

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

COMUNICATWALDEVAR Energy îl numește pe Ioan Popoviciu în funcția de CEO
14:12
WALDEVAR Energy îl numește pe Ioan Popoviciu în funcția de CEO
ADVERTORIALCât costă, de fapt, o ciobitură pe capotă? Revopsire, retuș sau folie de protecție
13:12, 10 Nov 2026
Cât costă, de fapt, o ciobitură pe capotă? Revopsire, retuș sau folie de protecție
COMUNICATOne United Properties își face intrarea pe piața din Miami ca partener al ORA by Casa Tua, o clădire de 77 de etaje din cartierul Brickell, alături de Fortune International Group
11:21, 10 Nov 2026
One United Properties își face intrarea pe piața din Miami ca partener al ORA by Casa Tua, o clădire de 77 de etaje din cartierul Brickell, alături de Fortune International Group
COMUNICATMihaela Neagu: Intrarea FAPPR în acționariat consolidează viziunea noastră de dezvoltare a AGRO TV
14:32, 09 Nov 2026
Mihaela Neagu: Intrarea FAPPR în acționariat consolidează viziunea noastră de dezvoltare a AGRO TV
COMUNICAT(P) Un standard construit în România. Povestea Klintensiv, la 15 ani de la înființare
08:00, 09 Nov 2026
(P) Un standard construit în România. Povestea Klintensiv, la 15 ani de la înființare
COMUNICATElectromontaj accelerează dezvoltarea strategică globală și își extinde echipa printr-o amplă campanie de recrutare
12:02, 05 Nov 2026
Electromontaj accelerează dezvoltarea strategică globală și își extinde echipa printr-o amplă campanie de recrutare
Mediafax
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan după scandalul de la Cotroceni: „Nu ești șef pe plantație!”
Digi24
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Cancan.ro
Salarii de 5.400 de euro pe lună pentru muncitorii români! Țara în care se câștigă o avere
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Adevarul
Țara europeană cu cel mai ridicat nivel de trai caută 335.000 de angajați. Meseriile pentru care angajează străini
Mediafax
„Trebuie să schimbăm atitudinea”. Ce spune Andrei Coubiș, înainte de meciurile din Liga Națiunilor cu Polonia și Bosnia și Herțegovina
Click
Mihaela Rădulescu, mesaj dur după pierderile care i-au schimbat viața: „Nu mai sunt aceeași. Nu mai am răbdare”
Digi24
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP
Cancan.ro
Sub 5.000 de euro pentru un apartament cu două camere! Ce ascunde, de fapt, oferta ANAF
Ce se întâmplă doctore
Un italian a plătit o avere pentru a fi readus la viață după moarte. Va fi criogenat la -196 de grade Celsius în recipiente cu azot lichid/ VIDEO
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Unele molii își folosesc organele genitale pentru a „țipa” la lilieci
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
ULTIMA ORĂGeorge Simion reacționează după conferința de presă a lui Nicușor Dan: „România se apropie din ce în ce mai mult de regimurile dictatoriale”
16:20
George Simion reacționează după conferința de presă a lui Nicușor Dan: „România se apropie din ce în ce mai mult de regimurile dictatoriale”
EXCLUSIVMarius Tucă lansează bomba: Cred că îl eliberează pe Călin Georgescu înainte de mitingul din 14 noiembrie
16:11
Marius Tucă lansează bomba: Cred că îl eliberează pe Călin Georgescu înainte de mitingul din 14 noiembrie
PORTRETCine este Ovidiu Vanghele, jurnalistul căruia Nicușor Dan i-a interzis accesul la Palatul Cotroceni. Ziaristul a fost implicat într-un scandal anul trecut, după ce jurnalista Sidonia Bogdan l-a acuzat de „abuz asupra demnității umane”
16:07
Cine este Ovidiu Vanghele, jurnalistul căruia Nicușor Dan i-a interzis accesul la Palatul Cotroceni. Ziaristul a fost implicat într-un scandal anul trecut, după ce jurnalista Sidonia Bogdan l-a acuzat de „abuz asupra demnității umane”
ULTIMA ORĂSRI anunță că trei cetățeni pakistanezi au fost declarați indezirabili în România pentru o perioadă de 10 ani. Cum ar fi amenințat cei trei securitatea națională
16:01
SRI anunță că trei cetățeni pakistanezi au fost declarați indezirabili în România pentru o perioadă de 10 ani. Cum ar fi amenințat cei trei securitatea națională
TRAGEDIEUn tânăr de 19 ani, din Brașov, și-a pus capăt zilelor în timpul unui apel video cu mama sa
15:54
Un tânăr de 19 ani, din Brașov, și-a pus capăt zilelor în timpul unui apel video cu mama sa
FLASH NEWSȘoferul român de TIR reținut după tragedia de pe autostrada din Bulgaria a fost eliberat fără acuzații. Explicația dată procurorilor bulgari
15:50
Șoferul român de TIR reținut după tragedia de pe autostrada din Bulgaria a fost eliberat fără acuzații. Explicația dată procurorilor bulgari

Cele mai noi

Trimite acest link pe