Dacă primești acest mesaj pe WhatsApp, nu-l deschide, te poate lăsa fără bani în cont. Cum funcționează escrocheria cu „fiul fals”

10 ian. 2026, 07:30, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Infractorii cibernetici și-au perfecționat tehnica apelând la cel mai elementar instinct: protejarea unui copil aflat în dificultate și fac astfel încât ignorarea semnelor de avertizare să îi poată costa pe cei păgubiți mulți bani în doar câteva minute, înainte ca aceștia să bănuiască măcar ceva, scrie Que.es.

Verificarea conturilor de WhatsApp a devenit un răspuns automat pentru foarte mulți oameni, dar un simplu mesaj de la un număr necunoscut poate ascunde o capcană financiară devastatoare, dacă nu suntem atenți. Ceea ce începe cu un inocent bună, mamă” se poate termina adesea, dacă nu suntem vigilenți, cu dispariția economiilor noastre în conturi străine, fără posibilitatea de returnare imediată. Ingineria socială modernă nu are deci nevoie de viruși complecși, ci numai de un scenariu dramatic bun.

Totul începe cu o frază generică precum „Mi-a scăpat telefonul în toaletăsau „Mi s-a descărcat bateria”, ca scuze pentru a justifica folosirea unui număr nou, necunoscut. Deși este o tactică veche, încă funcționeză mai ales atunci când vedem cuvântul fiusautatăpe ecran. Escrocii nu îți cer parola băncii la început, scopul lor principal este ca mai întâi să stabilească o relație de încredere.

Și odată ce victima mușcă momeala, escrocii solicită un transfer imediat pentru a rezolva o problemă urgentă, cum ar fi cumpărarea unui telefon nou sau achitarea unei datorii. Presiunea este atât de intensă încât de multe ori plățile sunt efectuate fără a se sta pe gânduri, oamenii crezând că astfel salvează situația copilului lor. Și acolo se deschide, de fapt, capcana.

Se folosește un limbaj colocvial, uneori cu greșeli de ortografie deliberate sau expresii cu afecțiune, pentru a imita modul în care vorbește un tânăr și a părea credibil. Iar într-un moment de stress, orice detaliu ciudat este trecut cu vederea dacă credem există o urgență reală, căci creierul, speriat, completează informațiile lipsă.

Astfel, acă primești acel mesaj, regula de aur este încerci imediat să suni la numărul vechi” al copilului tău pentru a verifica dacă este într-adevăr deconectat sau dacă răspunde normal. Vei descoperi imediat este o înșelătorie bine orchestrată pentru te lăsa fără bani în cont.

Un alt indiciu clar este presupusul fiu va refuza sistematic trimită mesaje vocale sau accepte un apel video, susținând că are probleme cu microfonul sau camera. Acest refuz categoric este o altă dovadă la celălalt capăt al firului se află un escroc, și nu familia ta.

