WhatsApp ar urma să nu mai funcționeze pe anumite telefoane, în 2026. Lista dispozitivelor pentru care aplicația nu va mai fi disponibilă

Aplicația WhatsApp ar urma să nu mai funcționeze pe anumite modele de telefoane, în anul 2026. Este vorba despre mai multe modele vechi de Android și iOS. Decizia de nefuncționare are la bază un scop precis. Și anume, să prioritizeze securitatea și pentru a îmbunătăți performanța aplicației WhatsApp.

În acest sens, telefoanele care au sisteme de operare mai vechi decât iOS 15.1 și Android 5.0 vor fi afectate. Pentru a nu pierde datele (contacte, informații, fotografii, videoclipuri și alte fișiere salvate în dispozitiv), se recomandă să efectuați o copie de rezervă a acestora.

Dispozitivele pe care nu va mai funcționa aplicația WhatsApp

Pe listă se află dispozitive precum Samsung, iPhone sau modele de LG, conform En.as.com.

iPhone 5;

iPhone 5c;

iPhone 5s;

iPhone 6;

iPhone 6 Plus;

HTC One M8;

Samsung Galaxy Note 2;

Galaxy S3;

Galaxy S4 mini;

LG G3;

LG Optimus L7 II;

LG Nexus 4;

Huawei Ascend Mate.

