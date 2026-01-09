Prima pagină » Actualitate » WhatsApp ar urma să nu mai funcționeze pe anumite telefoane, în 2026. Lista dispozitivelor pentru care aplicația nu va mai fi disponibilă

WhatsApp ar urma să nu mai funcționeze pe anumite telefoane, în 2026. Lista dispozitivelor pentru care aplicația nu va mai fi disponibilă

09 ian. 2026, 09:58, Actualitate
WhatsApp ar urma să nu mai funcționeze pe anumite telefoane, în 2026. Lista dispozitivelor pentru care aplicația nu va mai fi disponibilă

Aplicația WhatsApp ar urma să nu mai funcționeze pe anumite telefoane, în anul 2026. Acest aspect se va întâmpla în cazul modelelor mai vechi de dispozitive, pe listă aflându-se și câteva care operează pe Android și iOS. Vezi mai jos, în articol, ce să faci pentru a nu pierde datele, imaginile și alte fișiere din aceste dispozitive.

Aplicația WhatsApp ar urma să nu mai funcționeze pe anumite modele de telefoane, în anul 2026. Este vorba despre mai multe modele vechi de Android și iOS. Decizia de nefuncționare are la bază un scop precis. Și anume, să prioritizeze securitatea și pentru a îmbunătăți performanța aplicației WhatsApp.

În acest sens, telefoanele care au sisteme de operare mai vechi decât iOS 15.1 și Android 5.0 vor fi afectate. Pentru a nu pierde datele (contacte, informații, fotografii, videoclipuri și alte fișiere salvate în dispozitiv), se recomandă să efectuați o copie de rezervă a acestora.

WhatsApp ar urma să nu mai funcționeze pe anumite telefoane, în 2026. Lista dispozitivelor pentru care aplicația nu va mai fi disponibilă

Aplicația WhatsApp ar urma să nu mai funcționeze pe anumite dispozitive

Dispozitivele pe care nu va mai funcționa aplicația WhatsApp

Pe listă se află dispozitive precum Samsung, iPhone sau modele de  LG, conform En.as.com.

  • iPhone 5;
  • iPhone 5c;
  • iPhone 5s;
  • iPhone 6;
  • iPhone 6 Plus;
  • HTC One M8;
  • Samsung Galaxy Note 2;
  • Galaxy S3;
  • Galaxy S4 mini;
  • LG G3;
  • LG Optimus L7 II;
  • LG Nexus 4;
  • Huawei Ascend Mate.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto

Recomandarea video

Mediafax
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Digi24
Viktor Orban le spune maghiarilor că sprijinul UE pentru Ucraina înseamnă două pensii în plus pe an pierdute de fiecare ungur
Cancan.ro
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Adevarul
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Mediafax
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Click
Trei zodii atrag succesul financiar în perioada 12–18 ianuarie 2026. Ce nativi dau marea lovitură
Digi24
„Nu am nevoie de dreptul internaţional”, ne asigură Trump. Care este limita care spune că l-ar împiedica să acționeze în lume
Cancan.ro
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un obiect imposibil în spațiul îndepărtat
FLASH NEWS Magistrații Curții de Apel București hotărăsc vineri soarta lui Horațiu Potra. Procurorii cer menținerea arestului preventiv
10:21
Magistrații Curții de Apel București hotărăsc vineri soarta lui Horațiu Potra. Procurorii cer menținerea arestului preventiv
FLASH NEWS 🚨 Zeci de zboruri de pe aeroportul Heathrow din Londra, anulate. Pista din Birmingham, închisă. Rețelele feroviare suspendă serviciile din cauza vremii
10:19
🚨 Zeci de zboruri de pe aeroportul Heathrow din Londra, anulate. Pista din Birmingham, închisă. Rețelele feroviare suspendă serviciile din cauza vremii
VIDEO Salt fatal de pe unul dintre cei mai periculoși munți din Africa de Sud. Un celebru pilot de wingsuit a murit după ce s-a prăbușit cu aproape 200 km/h
10:12
Salt fatal de pe unul dintre cei mai periculoși munți din Africa de Sud. Un celebru pilot de wingsuit a murit după ce s-a prăbușit cu aproape 200 km/h
FLASH NEWS Vești bune de la INS: PIB-ul României estimat pentru trimestrul III 2025 a crescut cu 1,7% faţă de trimestrul III 2024
10:07
Vești bune de la INS: PIB-ul României estimat pentru trimestrul III 2025 a crescut cu 1,7% faţă de trimestrul III 2024
VIDEO Adrian Severin: „Băsescu și Iohannis erau criticabili. Nicușor Dan este rizibil”
10:00
Adrian Severin: „Băsescu și Iohannis erau criticabili. Nicușor Dan este rizibil”
SPORT S-a stabilit finala Supercupei Spaniei! Când se va juca Real Madrid – FC Barcelona
09:37
S-a stabilit finala Supercupei Spaniei! Când se va juca Real Madrid – FC Barcelona

Cele mai noi

Trimite acest link pe