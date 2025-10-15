Prima pagină » Actualitate » Dan Bittman despre responsabilitatea cuvintelor și ororile trecutului

Dan Bittman despre responsabilitatea cuvintelor și ororile trecutului

15 oct. 2025, 15:57
Dan Bittman despre responsabilitatea cuvintelor și ororile trecutului

Dan Bittman îndeamnă lumea să nu mai folosească cuvinte ca și „nazist” sau „legionar”, fără a ști ce înseamnă. Artistul, vizibil emoționat, a povestit o istorisire reală despre supraviețuitorii Auschwitz-ului în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Vezi emisiunea integrală AICI. 

„Nu mai vorbiți vă rog mult despre legionari, despre naziști, pentru că sunt convins că nu au idee ce înseamnă nazismul, ororile acelor vremuri. Haideți să nu mai vorbim! La 14 ani, la evrei așa e, se numește ”le première communion”, adică un fel de împins în viață, și venim și-ți povestim cam ce te așteaptă de-acum încolo. Și au venit doi prieteni de familie, aveau vreo 70 de ani pe atunci, soț soție, amândoi supraviețuitori ai Auschwitz-ului. Eu nu cred că cineva din băieții ăștia care vin și ne spun despre fasciscm și așa, au văzut vreodată numerele alea. Povestea lor este mai mult decât o lecție de viață.”

