Daniel Băluță anunță că, de la 1 mai, traficul va fi redeschis la Hanul lui Manuc. Lucrările la Planșeul Unirii au ajuns la 50%

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a anunțat că șantierul de la Planșeul Unirii are finanțarea necesară pentru continuarea lucrărilor, după modificarea programului guvernamental Anghel Saligny, care obligă autoritățile locale să contribuie cu 20% din bugetul propriu, relatează Mediafax.

Edilul de la Sectorul 4 a precizat că, în urma discuțiilor purtate în interiorul Guvernului și cu primarul general al Capitalei, a fost asigurată inclusiv cota de participare a Primăriei Sectorului 4, în valoare de 116 milioane de lei. Restul fondurilor este acoperit prin programul Anghel Saligny.

Băluță anunță trafic redeschis la Hanul lui Manuc de la 1 mai

„Lucrările să se poată derula corespunzător”, a spus Daniel Băluță, care a subliniat că proiectul a ajuns deja la un stadiu de execuție de 50%, în mai puțin de un an de la demarare.

Potrivit acestuia, după adoptarea bugetelor Primăriei Municipiului București și ale Sectorului 4, plățile pentru lucrări ar urma să fie făcute în următoarele 60 de zile. Primarul a prezentat și un bilanț al intervențiilor realizate până acum: 220 de metri liniari din vechiul planșeu au fost demolați, 210 piloți forați au fost executați, reprezentând peste 80% din total, 360 de metri liniari de grindă de coronament au fost realizați, iar șapte tronsoane din noua placă de beton au fost deja turnate.

O altă noutate anunțată de edil vizează circulația din zonă. Începând cu 1 mai, traficul rutier va fi deblocat în zona Hanului lui Manuc, iar drumurile provizorii vor fi desființate. Astfel, atât circulația auto, cât și cea pietonală pe acest tronson vor reveni la normal.

Când ar urma să fie gata lucrarea

Daniel Băluță a mai anunțat că, în a doua jumătate a lunii iunie, între 15 și 30 iunie, va fi instituită ultima etapă de restricții de circulație, în zona parcului și a restaurantului Horoscop. Modificările de trafic urmează să fie prezentate ulterior, după consultările dintre specialiștii în circulație ai Sectorului 4, ai Primăriei Capitalei și reprezentanții Brigăzii Rutiere.

Primarul susține că autoritățile încearcă să identifice cele mai bune variante de deviere, astfel încât traficul din zonă să fie afectat cât mai puțin pe durata ultimei etape a lucrărilor.

Întrebat când va fi gata integral lucrarea, edilul a spus că proiectul complet, „cu tot cu amenajarea parcului”, ar putea fi finalizat în primăvara anului viitor. „Partea tehnică, având în vedere avansul pe care constructorii l-au făcut deoparte și faptul că există finanțare, mizăm să o închidem până la sfârșitul anului”, a afirmat Daniel Băluță.

AUTORUL RECOMANDĂ