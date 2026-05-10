Prima pagină » Emisiuni » Cum aplanăm cearta în familie. Teodora Mețiu: Facem marea trecere de la dispută la discuție

Cum aplanăm cearta în familie. Teodora Mețiu: Facem marea trecere de la dispută la discuție

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Expertul în comunicare Teodora Mețiu a descifrat codul secret al cuvintelor în cel mai nou episod al podcastului „Altceva cu Adrian Artene”. Sâmbătă, 9 mai 2026, începând cu ora 19:00, comunitatea ”Altceva” a fost invitată să pășească într-un univers în care cuvintele capătă o putere fantastică. Întâlnirea dintre jurnalistul Adrian Artene și Teodora Mețiu a reprezentat o călătorie profundă în descoperirea unui limbaj ascuns, cel al vocii și al cuvintelor, de care suntem arareori conștienți, dar care ne guvernează întreaga existență.

Cum aplanăm cearta în familie

„N-ar trebui să ajungem în scenariul pe care tu îl spui.

În permanență. Eu m-aș duce către cum ar fi o situație ideală și după aceea mă întorc la scenariul tău, în cazul în care nu pot să fiu în situația ideală. O ceartă, Adrian, se pregătește, domnule, ea se „șanțează”.

Da, știu că mulți o să râdă, o să spună: „Stai, domnule, păi nu e un proiect la muncă?”. Da, o ceartă se pregătește.

S-o pregătească.

Se duce în baie și găsește ceva de făcut și o pregătește. În ce sens? Adrian, ea trebuie să afle ce o deranjează cu adevărat, pentru că peste 90% din certurile din familie nu sunt despre ce ne doare cu adevărat. Da, gunoiul ăla despre care îi spui sau haina aruncată pe jos nu reprezintă, de fapt, durerea mea reală. Real vorbind, este durerea din spate: că el, de fapt, nu îmi respectă munca și nu o face de ani de zile. Poate, da, real vorbind, nu faptul că nu duce gunoiul este problema, nu asta e durerea, ci faptul că nu se implică în familie. Și atunci pregătește cearta ca să poți pune adevărata durere pe masă. Și, pregătindu-ți cearta, ai timp să-ți pregătești și interiorul, să nu mai țipi, căci tu, atunci când țipi, nu faci decât să… când urci vocea, nu faci decât să cobori relația. Nu câștigi absolut nimic din asta.

Și atunci du-te într-un loc liniștit și luăm cazul cu el. Vine amețit acasă și aplică-ți regula celebră a celor cinci „de ce?”. De ce mă deranjează că a venit amețit acasă? Pentru că așa face de obicei. De ce mă deranjează că așa face de obicei? Pentru că mie nu-mi place să trăiesc cu un om care bea. Hopa. Nici nu trebuie să-l mai pui pe următorul „de ce?”, pentru că ai ajuns la o rădăcină importantă. Ție nu-ți place să trăiești cu un om aflat într-o adicție. Bun, deci asta este o durere? Da. Și atunci vine discuția la masă. Eu nu vin și spun: „Ți-ai revenit, mă? Uită-te la tine, mă, tot timpul faci așa!”, când, de fapt, ar trebui să spună: „Iubirea mea, te iubesc de nu mai pot. Hai să vedem ce facem cu adicția asta a ta, care începe să devină dureroasă și pentru mine, și pentru copii, chiar și pentru tine”.

Și bine, domnule, am ieșit acasă, doamnă, iarăși va tăbărî asupra lui cu reproșuri și tot așa, și tot așa, fără a găsi, în realitate, soluții.

Păi ideea, de fapt, în familii, Adrian, în opinia mea, este să facem marea trecere de la dispută la discuție. Disputa e aia: „Iar ai venit așa? Iar n-ai dus gunoiul? Iar n-ai făcut?”. Nu știu, asta e disputa. Discuția este ce-ți spun eu înainte să-l cert pe Georgel al meu: „Hai să văd ce mă deranjează, de fapt. Hai să-mi dau o oră, o zi, două-trei, să-mi pregătesc interiorul, să aflu ce doare cel mai tare”. Pentru că noi nu știm ce ne doare. Noi, de multe ori, țipăm din neputința durerii. Ajungem să fim atât de îndurerați, Adrian, că țipăm și nici nu mai știm ce doare. Știm doar că doare atât de rău încât trebuie să țipăm. Problema e că, repet, atunci când urc vocea, cobor relația. Și mai e o chestiune despre care s-a mai vorbit, dar poate că ar trebui să vorbim un pic mai adânc.

Ne învață toată lumea, de mici, că e bine să câștigăm lucruri. Ajungem la școală, bine ar fi să luăm un premiu, mergem la olimpiadă, bine ar fi să mai luăm un premiu, domnule, să câștigăm. Ei bine, soluția de a câștiga acasă nu-i treabă bună.

Aducem acest principiu de a avea dreptate, de a câștiga, de a fi pe podium, în discuțiile de acasă, unde e foarte nefericit să faci asta.

Bineînțeles, în relație nu este despre cine are dreptate, ci despre cum rămânem împreună. Adică eu pot să am dreptate și, totuși, să rămân singură în relație. Pe mine nu trebuie să mă intereseze, într-o relație, într-o discuție, nu dispută, cine are dreptate, ci trebuie să mă intereseze cum rămânem conectați. Asta este cheia, de fapt.

Această antrenare a vocii sau, putem să o luăm oricum, a tonului, a emoției pe care o avem în interiorul nostru, pe care o purtăm, care ne stăpânește, ne poate schimba și viața.

Absolut. Dar uite, am în cursurile mele oameni cărora le schimb vocea din înaltă — așa, că așa s-au născut ei, știi, Adrian, sunt genul ăsta de pattern-uri. Ajung să vorbească normal și îi întreb peste câteva săptămâni: „Cum reacționează oamenii acasă?”. Zic: „Lasă-mă, ce-i cu reacționează? E minunat! Dar ce viață am eu!”. Pentru că, în momentul în care schimb vocea, se schimbă emoția”, a spus Teodora Mețiu la „Altceva”.

Ediția integrală aici

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Schema gândită de sistem va fi una cu doi premieri. Primul nu poate face guvern și pică, iar al doilea va fi Bolojan”
10:00
Ion Cristoiu: „Schema gândită de sistem va fi una cu doi premieri. Primul nu poate face guvern și pică, iar al doilea va fi Bolojan”
PODCAST ALTCEVA Teodora Mețiu, expert în comunicare: Un cuvânt nu are nicio putere fără un ton peste el
10:00
Teodora Mețiu, expert în comunicare: Un cuvânt nu are nicio putere fără un ton peste el
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Soluția lui Nicușor va fi probabil un guvern PSD-UDMR și minorități, iar PNL-ul va sprijini unele legi pro-europene”
09:00
Ion Cristoiu: „Soluția lui Nicușor va fi probabil un guvern PSD-UDMR și minorități, iar PNL-ul va sprijini unele legi pro-europene”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Este foarte greu să se mai realizeze acum o coaliție pro-europeană. Nicușor Dan se încăpățânează pe acest subiect”
06:30
Ion Cristoiu: „Este foarte greu să se mai realizeze acum o coaliție pro-europeană. Nicușor Dan se încăpățânează pe acest subiect”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Bănuiesc că urmează suspendarea lui Nicușor Dan, iar Ilie Bolojan va fi următorul președinte al României”
06:00
Ion Cristoiu: „Bănuiesc că urmează suspendarea lui Nicușor Dan, iar Ilie Bolojan va fi următorul președinte al României”
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
Mediafax
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
Digi24
Coreea de Nord și-a modificat Constituția: ce se întâmplă dacă Kim Jong Un e asasinat
Cancan.ro
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Prosport.ro
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru manechine
Adevarul
Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”
Mediafax
Avertisment dur pentru SUA și statele din Golf. Iran amenință cu închiderea „definitivă” a Strâmtorii Ormuz
Click
Ce a descoperit Carmen Hara în data de naștere a lui Ioan Isaiu? Numerologia care i-a schimbat destinul: „A ținut tensiunea în el, fără să arate cât îl costă”
Digi24
Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”: ajutoarele externe, tăiate
Cancan.ro
Motivul HALUCINANT pentru care criminalul din Bihor a ucis-o pe Alice. A recunoscut în fața anchetatorilor!
Ce se întâmplă doctore
Alertă sanitară hantavirus după decesele de pe vasul de croazieră! Numărul pacienților a crescut. Simptomele cheie și perioada de incubație, conform OMS
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Cum este CONSUMUL mașinilor afectat de temperatura de afară?
Descopera.ro
Premieră cosmică: A fost găsit un Super-Pământ în apropiere!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Știința dezvăluie de ce este bine să călătorești

Cele mai noi

Trimite acest link pe