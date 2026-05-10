Aflat pe ultima sută de metri de mandat, Dragoș Pîslaru a ieșit la alergat prin ploaie. Cum a apărut ministrul la Semimaratonul din București

Ruxandra Radulescu
Ministrul Investițiilor Dragoș Pîslaru s-a pozat pe rețelele de socializare în timp ce se pregătea să participe la un maraton prin Capitală, la o săptămână după ce a anunțat că România a pierdut sute de milioane de euro din PNRR. Acesta a adresat și un mesaj de „Ziua tatălui”, celebrată la nivel internațional pe 10 mai, dar nu a menționat nimic în postare despre Ziua Independenței Naționale a României.

Nici demiterea Guvernului și nici prăbușirea economiei țării nu l-au abătut pe ministru de la activitățile sale relxante, din timpul liber.

„Bună dimineața la alergat! La 9:00 e startul la Semimaraton și deși plouă, atmosfera e fantastică.
De ce e bine să alergăm și să ne străduim să facem mișcare? Cum spunea Juvenal: “Orandum est ut sit mens sana in corpore sano”, a anunțat ministrul Dragoș Pîslaru pe Facebook, în această dimineață.

De asemenea, Pîslaru a adresat și un mesaj de „Ziua Tatălui”, care se sărbătorește la nivel internațional la data de 10 mai. În mod bizar, ministrul Investițiilor se pare că a uitat de Ziua Națională a Independenței României, având în vedere că nu a menționat nimic în postarea publicată de dimineață.

„Adică ar trebui să ne rugăm pentru o minte sănătoasă într-un corp sănătos și nu pentru bogăție, putere sau frumusețe, toate fiind trecătoare.
Felicitări organizatorilor și sponsorilor! Felicitări participanților și cauzelor sociale pe care le susțin!
Vă îmbrățișez!
PS: La mulți ani tuturor taților – azi este ziua noastră se pare.”, a mai adăugat Dragoș Pîslaru.

Anunțul ministrului Pîslaru, de 1 Mai: România a pierdut aproape jumătate de miliard de euro

În plină vacanţă de 1 Mai, când nimeni nu era atent, ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunţat, pe Facebook, că România a pierdut încă o tranşă din PNRR, de aproape jumătate de miliard de euro. Banii se adaugă celor 7 miliarde pierdute deja de România încă de anul trecut.

„Pierdem 458,7 milioane Euro din cauza reformelor întârziate, incomplete sau făcute prost în anii trecuți.
Am primit, ieri seară, evaluarea Comisiei Europene privind Cererea de plată nr. 3 din PNRR.
Este una dintre cele mai dificile cereri de plată pe care România le-a avut până acum. Această cerere a fost depusă de România pe 15 decembrie 2023. Reformele incluse în CP3 trebuiau să fie deja îndeplinite corect la momentul depunerii”, a transmis Dragoș Pîslaru pe Facebook.

Cinci zile mai târziu, a fost votată moțiunea de cenzură pentru demiterea guvernului Bolojan, ceea ce înseamnă că ministrul Pîslaru se află pe ultima sută de metri de mandat.

