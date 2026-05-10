Prima pagină » Actualitate » Mesajul Teatrului Național din Cluj-Napoca după moartea actorului Ioan Isaiu: „Un mare gol, pe care timpul nu va reuși să îl umple niciodată”

Mesajul Teatrului Național din Cluj-Napoca după moartea actorului Ioan Isaiu: „Un mare gol, pe care timpul nu va reuși să îl umple niciodată”

Mesajul Teatrului Național din Cluj-Napoca după moartea actorului Ioan Isaiu: „Un mare gol, pe care timpul nu va reuși să îl umple niciodată”
Mesajul Teatrului Național din Cluj-Napoca după moartea actorului Ioan Isaiu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Actorul Ioan Isaiu s-a stins din viață la doar 57 de ani. Vestea trecerii sale la cele sfinte a îndurerat lumea artistică din toată țara. Una dintre vocile cunoscute ale scenei clujene a plecat dintre noi, lăsând în urma sa un gol care nu va putea fi umplu vreodată, afirmă colegii săi.

Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca a transmis un mesaj de adio. Actorii, regizorii și ceilalți angajați își exprimă regretul la vestea dispariției lui Ioan Isaiu.

„Îi vor garanta o a doua veșnicie”

„Întreaga echipă a Teatrului Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca împărtășește astăzi o durere adâncă produsă de vestea plecării timpurii și nedrepte a celui care ne-a fost coleg și prieten – actorul Ioan Isaiu. Dincolo de șocul pe care îl resimțim cu toții în fața acestei morți neașteptate se întinde acum un mare gol, pe care probabil că timpul nu va reuși să îl umple niciodată pe deplin.

Ne rămâne însă alinarea gândului că rolurile sale, farmecul caracteristic și acea hotărâre pe care o emana întreaga sa ființă îl vor păstra în inimile spectatorilor și îi vor garanta o a doua veșnicie, aici, printre cei vii. 

Ioan Isaiu s-a născut pe 25 august 1969, în Hunedoara.

A făcut parte din prima promoție de absolvenți ai școlii de actorie de la Cluj, pe atunci integrată în Facultatea de Filologie a Universității Babeș-Bolyai, finalizându-și studiile în 1995, la clasa Soranei Coroamă-Stanca. A urcat pe scena Naționalului clujean încă din studenție, în spectacole de referință, precum Tulburarea apelor de Lucian Blaga, regizat de Mihai Măniuțiu.

După absolvire a devenit angajat al acestei instituții, unde talentul său s-a decantat în montările unor regizori de seamă ai teatrului românesc. I-a interpretat pe Gadshill în Falstaff și pe Demetrius în Visul unei nopți de vară, a fost Căpitanul din Tom Paine și Episcopul din Becket, toate roluri complexe în spectacole semnate de Victor Ioan Frunză. A jucat de asemenea în Seneca sau sfârșitul unei iubiri (regia Kincses Elemer), în Zbor deasupra unui cuib de cuci (regia Marius Oltean), în Povestiri din pădurea vieneză (regia Anca Bradu), în Țiganiada (regia Mircea Cornișteanu) și în multe, multe alte producții însemnate din spectacologia clujeană și națională.

Filmele în care a jucat Ioan Isaiu

În 2018, după ce și-a consolidat renumele și ca actor de film și televiziune (în producții precum Cântecul șopârlei, Meșterul Manole, Vocea inimii, Îngerașii, Aniela, Iubire și onoare, Îngeri pierduți etc.), a revenit acasă, pe scena Teatrului „Lucian Blaga”, în Povești de dragoste la prima vedere, un spectacol regizat de Tudor Lucanu.

Au urmat 8 ani intenși, de pe urma cărora rămânem cu amintirea unor roluri impresionante. A fost Vodă în Meșterul Manole, montare semnată de Andrei Măjeri, a jucat în Țiganiada, de această dată în regia lui Alexandru Dabija, a interpretat roluri multiple în Cel mai iubit dintre pământeni (regia Tudor Lucanu) și i-a dat viață lui Alonso în Furtuna, spectacol montat de Gábor Tompa.

În ultimele stagiuni ne-a făcut să râdem cu rolul lui Chiriac din O noapte furtunoasă (regia Dragoș Pop) și a pășit în lumea absurdului din Pietonul aerului (regia Gábor Tompa). Ultimele premiere ale acestei stagiuni, Privește înapoi cu mânie (regia Tudor Lucanu) și Numărul 1 mondial (regia Tudor Antofie), ne-au permis să-l (re)cunoaștem drept un actor proteic, echilibrat, cu un deosebit simț al măsurii comicului și tragicului, cu o voce puternică și clară, ce va răsuna în continuare în memoria noastră.

Ultimul rol interpretat

Acum câteva zile îl aplaudam pentru ultima dată în rolul lui Teddy din Numărul 1 mondial. Interpretarea lui nuanțată ne amuzase și întristase succesiv. Nu aveam atunci cum să ghicim deznodământul acesta trist. Sperăm, așadar, ca acele aplauze și toate celelalte primite de-a lungul unui drum închinat teatrului și filmului românesc să îl însoțească pentru totdeauna. 

Sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au iubit!

Echipa Teatrului Național Lucian Blaga”, au transmis reprezentanții teatrului din Cluj-Napoca.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani

Cum a murit Ioan Isaiu. Actorul în vârstă de 56 de ani a căzut secerat: „A fost ceva fulgerător”

Recomandarea video

Mediafax
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
Digi24
Coreea de Nord și-a modificat Constituția: ce se întâmplă dacă Kim Jong Un e asasinat
Cancan.ro
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Prosport.ro
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru manechine
Adevarul
Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”
Mediafax
Avertisment dur pentru SUA și statele din Golf. Iran amenință cu închiderea „definitivă” a Strâmtorii Ormuz
Click
Ce a descoperit Carmen Hara în data de naștere a lui Ioan Isaiu? Numerologia care i-a schimbat destinul: „A ținut tensiunea în el, fără să arate cât îl costă”
Digi24
Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”: ajutoarele externe, tăiate
Cancan.ro
Motivul HALUCINANT pentru care criminalul din Bihor a ucis-o pe Alice. A recunoscut în fața anchetatorilor!
Ce se întâmplă doctore
Alertă sanitară hantavirus după decesele de pe vasul de croazieră! Numărul pacienților a crescut. Simptomele cheie și perioada de incubație, conform OMS
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Cum este CONSUMUL mașinilor afectat de temperatura de afară?
Descopera.ro
Premieră cosmică: A fost găsit un Super-Pământ în apropiere!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Știința dezvăluie de ce este bine să călătorești

Cele mai noi

Trimite acest link pe