Românii se plâng de bani, facturi și inflație, dar aruncă bani pe mașini noi. Industria auto a înregistrat creșteri semnificative în anul AUSTERITĂȚII

În ciuda tuturor măsurilor de austeritate și a inflației tot mai ridicate, românii continuă să investească sume considerabile de bani în cumpărarea de mașini noi, dar și în întreținerea celor pe care le au deja. Sectorul auto românesc a bifat o lună iulie excelentă, cu o creștere de 16,7% față de aceeași perioadă din 2024. Toate segmentele, de la vânzări de mașini la întreținere și reparații, au înregistrat evoluții pozitive, arată datele publicate de INS.
În luna iulie 2025, piața auto din România a crescut cu 16,7%, iar după ajustarea pentru factorii sezonieri avansul rămâne solid la 14%.
Deși Guvernul Bolojan a impus o serie de măsuri de austeritate care au afectat puternic prețul carburantului și traiul zilnic al românilor, se pare că acest lucru nu a avut consecințe și asupra profitului obținut de piața auto.
Surse foto: Profimedia
