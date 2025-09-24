YouTube va REACTIVA conturile blocate pentru răspândirea dezinformării din pandemie. „O victorie împotriva cenzurii”, spun republicanii din SUA

YouTube a anunțat că va permite creatorilor de conținut ale căror conturi au fost închise pentru răspândirea dezinformărilor cu privire la pandemia de COVID-19 și alegerile din 2020 să își reactiveze profilurile.

Decizia a fost menționată într-o scrisoare a companiei-mamă, Alphabet, trimisă Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din SUA. Schimbarea survine în contextul relaxării regulilor de moderare a conținutului pe platformă și al creșterii pragului pentru conținut considerat ofensator.

„Reflectând angajamentul companiei faţă de libertatea de exprimare, YouTube va oferi tuturor creatorilor posibilitatea de a se reînscrie pe platformă dacă compania le-a închis canalele pentru încălcări repetate ale politicilor privind Covid-19 şi integritatea alegerilor, care nu mai sunt în vigoare”, a declarat consilierul juridic al Alphabet în scrisoarea adresată Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților, potrivit AFP.

Măsura survine după criticile republicanilor la adresa administrației fostului președinte Joe Biden, care ar fi exercitat presiuni asupra platformelor de tehnologie pentru a restricționa anumite tipuri de conținut. Alphabet susține că oficiali ai Casei Albe ar fi contactat repetat compania pentru conținut generat de utilizatori despre Covid-19, care însă nu încălcau regulile platformei.

În timpul pandemiei de COVID-19, YouTube și alte platforme mari de social media au început să închidă conturile unor creatori care răspândeau informații considerate false despre virus, vaccinuri și despre alegerile din anul 2020 din Statele Unite. Scopul lor a fost să limiteze dezinformarea care putea afecta opinia publică sau încrederea în alegeri.

De exemplu, unele videoclipuri promovau tratamente „minune” împotriva Covid-19, fără nicio dovadă științifică. Altele susțineau teorii false despre modul în care au fost organizate alegerile prezidențiale din SUA în 2020.

Aceste conturi erau blocate permanent sau suspendate pentru că încălcau regulile YouTube. Mulți critici au spus că această măsură limita libertatea de exprimare, mai ales că deciziile păreau influențate și de guvernul SUA.

Acum, YouTube a anunțat că va permite reactivarea acestor conturi, pentru că regulile care au stat la baza suspendărilor nu mai sunt în vigoare și pentru că platforma vrea să fie mai „deschisă” în privința libertății de exprimare.