De anul trecut, angajaţii Şantierului Damen din Mangalia trăiesc din promisiuni. Marţi ies din nou în stradă

Luiza Dobrescu
În ciuda promisiunilor miniştrilor care s-au perindat în fruntea Ministerului Economiei, situaţia rămâne critică.

Salariile restante ale angajaţilor şi lipsa oricărei perspective de rederesare a situaţiei economice, la nivel de societate, îi scot din nou în stradă pe angajaţi.

Organizația afiliată Blocuşui Naţional Sindical,  Sindicatul Liber Navalistul, sindicat reprezentativ la nivelul societății Damen Shipyards Mangalia SA (DSMa), organizează  o nouă acțiune de protest.

Protestul va avea loc marți, 28 aprilie 2026, în intervalul orar 16:30 – 18:30, pe platoul din fața Casei de Cultură din Piața Republicii, din municipiul Mangalia, județul Constanța.

Recent, ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat, într-un interviu pentru DCNews, ar putea să fie salvat cu banii din prtogramul SAFE.

Șantierul Naval de la Mangalia-2 Mai, intrat în procedură de faliment, are o miză majoră pentru statul român și pentru NATO.

„Și am ajuns în situația în care valoarea de inventare a acelui șantier era 87 de milioane (euro) și datoriile, în dispută ce-i drept, erau de 180 de milioane”

În zona asta, alegând pe același trotuar, se va închide sigur. Și m-am gândit, hai să adăugăm pe acest șantier o comandă suficient de mare, care aplicată pe problema valoare 80 datorii 160, să facă acest șantier atrăgător, prin faptul că îi lipești comanda de el. Și în SAFE am generat o comandă de două nave de patrulare și două nave vedete de intervenție, undeva la o valoare estimată de 760-770 de milioane de euro.

Este cel mai mare șantier din Uniunea Europeană, într-o țară membră NATO, cu deschiderea la Marea Neagră. Este în apropiere de Federația Rusă, considerată și de România și de NATO, unul dintre principalele riscuri de securitate„, a afirmat joi, într-un interviu la DC News, Radu Miruță.

 

PROTEST al sindicaliștilor de la Șantierul Naval Mangalia în fața Ministerului Economiei. Cer redresarea urgentă a companiei

Situație CRITICĂ la Șantierul Naval Mangalia. Peste 1.000 de salariați au intrat în șomaj tehnic. Olandezii de la Damen cer FALIMENTUL

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „PSD a trecut în opoziție și vom vedea ce va face acest Guvern PNL-USR. Am fost un mare dușman al coaliției de guvernare”
10:00
Ion Cristoiu: „PSD a trecut în opoziție și vom vedea ce va face acest Guvern PNL-USR. Am fost un mare dușman al coaliției de guvernare”
ACTUALITATE „Vampirul energetic” nebănuit din bucătărie. Acest electrocasnic consumă cât 70 de frigidere la un loc
09:59
„Vampirul energetic” nebănuit din bucătărie. Acest electrocasnic consumă cât 70 de frigidere la un loc
POLITICĂ Liderul senatorilor AUR acuză că vicepremierul Oana Gheorghiu „promovează un mecanism netransparent de vânzare a acțiunilor statului”
09:50
Liderul senatorilor AUR acuză că vicepremierul Oana Gheorghiu „promovează un mecanism netransparent de vânzare a acțiunilor statului”
ULTIMA ORĂ Tudor Gheorghe a fost transportat de urgență la spital în Iași după ce a căzut în baia hotelului unde era cazat
09:48
Tudor Gheorghe a fost transportat de urgență la spital în Iași după ce a căzut în baia hotelului unde era cazat
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Coaliția va guverna cu tensiuni și mai mari între partide pe măsură ce toate crizele se vor instala și vor descoperi că nu au soluții”
09:30
Dan Dungaciu: „Coaliția va guverna cu tensiuni și mai mari între partide pe măsură ce toate crizele se vor instala și vor descoperi că nu au soluții”
ACTUALITATE Cât costă să lucrezi de acasă în România, în 2026. Care sunt costurile ascunse, într-o lună întreagă, pentru munca remote
09:26
Cât costă să lucrezi de acasă în România, în 2026. Care sunt costurile ascunse, într-o lună întreagă, pentru munca remote
Mediafax
Ești femeie, ai putea ieși la pensie mai repede. Care sunt condițiile
Digi24
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
Cancan.ro
500 lei în plus la pensie, în luna mai 2026, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Adevarul
Instabilitate pe flancul de est al NATO. Rușii profită de criza politică din România și de noul guvern din Bulgaria: „Putin are acum un plan clar”
Mediafax
Pași decisivi pentru finalizarea Autostrăzii Sibiu - Pitești
Click
Ce a înfuriat-o pe Anca Serea la supermarket: „Oameni buni, ce se întâmplă cu voi?”
Digi24
Tudor Gheorghe, internat în stare gravă în spital, după ce s-a lovit la cap
Cancan.ro
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cătălina Ponor, la 9 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut după 2 nașteri
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Descopera.ro
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu astronauții atunci când se întorc pe Pământ
ECONOMIE Reacția bancherilor din România la investigația Consiliului Concurenței asupra dobânzilor
10:10
Reacția bancherilor din România la investigația Consiliului Concurenței asupra dobânzilor
JOBURI Ce pensie o să primești pentru meseria ta, dacă ai lucrat 38 de ani cu carte de muncă. Tabel complet pentru 25 de profesii populare în România
10:05
Ce pensie o să primești pentru meseria ta, dacă ai lucrat 38 de ani cu carte de muncă. Tabel complet pentru 25 de profesii populare în România
ANALIZA de 10 O barmaniță din Moscova, acuzată de blasfemie. A dat o interpretare „specială” unui cozonac tradițional Kulich de Paște. „Chiar și Hristos ar învia din morți pentru asta” / Avocat: „Până în 2030, Rusia va fi ca Spania medievală, unde Inchiziția persecuta ereticii”
10:00
O barmaniță din Moscova, acuzată de blasfemie. A dat o interpretare „specială” unui cozonac tradițional Kulich de Paște. „Chiar și Hristos ar învia din morți pentru asta” / Avocat: „Până în 2030, Rusia va fi ca Spania medievală, unde Inchiziția persecuta ereticii”
POLITICĂ Se pregătește revenirea lui Putin în „lumea mare” a politicii internaționale. Rusia ar urma să fie invitată oficial la summitul G20 din SUA
09:38
Se pregătește revenirea lui Putin în „lumea mare” a politicii internaționale. Rusia ar urma să fie invitată oficial la summitul G20 din SUA
NEWS ALERT Bărbat din Neamț, împușcat mortal de polițiști după ce a deschis focul asupra luptătorilor SAS
09:03
Bărbat din Neamț, împușcat mortal de polițiști după ce a deschis focul asupra luptătorilor SAS
ACTUALITATE Victor Ponta: „Bruxelles-ul nu poate să lase USR-ul să plece de la putere pentru că mai au încă de distrus România”
09:00
Victor Ponta: „Bruxelles-ul nu poate să lase USR-ul să plece de la putere pentru că mai au încă de distrus România”

