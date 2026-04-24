În ciuda promisiunilor miniştrilor care s-au perindat în fruntea Ministerului Economiei, situaţia rămâne critică.

Salariile restante ale angajaţilor şi lipsa oricărei perspective de rederesare a situaţiei economice, la nivel de societate, îi scot din nou în stradă pe angajaţi.

Organizația afiliată Blocuşui Naţional Sindical, Sindicatul Liber Navalistul, sindicat reprezentativ la nivelul societății Damen Shipyards Mangalia SA (DSMa), organizează o nouă acțiune de protest.

Protestul va avea loc marți, 28 aprilie 2026, în intervalul orar 16:30 – 18:30, pe platoul din fața Casei de Cultură din Piața Republicii, din municipiul Mangalia, județul Constanța.

Recent, ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat, într-un interviu pentru DCNews, ar putea să fie salvat cu banii din prtogramul SAFE.

Șantierul Naval de la Mangalia-2 Mai, intrat în procedură de faliment, are o miză majoră pentru statul român și pentru NATO.

„Și am ajuns în situația în care valoarea de inventare a acelui șantier era 87 de milioane (euro) și datoriile, în dispută ce-i drept, erau de 180 de milioane” În zona asta, alegând pe același trotuar, se va închide sigur. Și m-am gândit, hai să adăugăm pe acest șantier o comandă suficient de mare, care aplicată pe problema valoare 80 datorii 160, să facă acest șantier atrăgător, prin faptul că îi lipești comanda de el. Și în SAFE am generat o comandă de două nave de patrulare și două nave vedete de intervenție, undeva la o valoare estimată de 760-770 de milioane de euro. Este cel mai mare șantier din Uniunea Europeană, într-o țară membră NATO, cu deschiderea la Marea Neagră. Este în apropiere de Federația Rusă, considerată și de România și de NATO, unul dintre principalele riscuri de securitate„, a afirmat joi, într-un interviu la DC News, Radu Miruță.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

PROTEST al sindicaliștilor de la Șantierul Naval Mangalia în fața Ministerului Economiei. Cer redresarea urgentă a companiei

Situație CRITICĂ la Șantierul Naval Mangalia. Peste 1.000 de salariați au intrat în șomaj tehnic. Olandezii de la Damen cer FALIMENTUL