De ce a fost respinsă o candidată la concursul de manager al Spitalului Pașcani. În cursă a rămas actualul manager interimar al unității medicale

Pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului Pașcani, singurul candidat rămas în această cursă este Ionuț Câmpeanu, fost ministru secretar și jurist de profesie. Pentru această funcție au fost, inițial, doi candidați. Al doilea dosar a aparținut Alinei Morașanu, absolventă a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, specializată în statistică și previziuni economice. Doar dosarul lui Ionuț Câmpeanu a fost admis, după evaluare.

Cum a fost motivată respingerea

În secțiunea de observații a documentului a fost notat motivul pentru care candidata Alina Morașanu a fost respinsă. Așa cum arată regulamentul, rezultatul poate fi contestat în termen de 24 de ore.

Respingerea candidatei a survenit și pentru că adeverința depusă nu atesta vechimea în specialitatea studiilor. De asemenea, nu atesta nici faptul că acele cursuri de management sunt avizate de Ministerul Sănătății.

„Adeverința depusă la dosarul de concurs nu atestă vechimea în specialitatea studiilor. Adeverința depusă la dosarul de concurs nu atestă faptul că cursurile de management sunt avizate de Ministerul Sănătății. A fost depășit numărul maxim de pagini al proiectului de management”, se arată în secțiunea de observații a documentului.

