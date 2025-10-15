De ce ies Generalii la televizor pe timp de pace? Dan Bittman: „Lucrurile sunt mult mai grave decât ni le putem închipui”

Ni se ascunde ceva? Sunt lucrurile mai grave? Asta crede Dan Bittman, care spune că există „forțe care ne pregătesc un viitor mai puțin vesel”. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Vezi emisiunea integrală AICI.

„Din ce am văzut și din cum evoluează situațiile, eu cred că lucrurile sunt mult mai grave decât ni le putem noi închipui. Sunt niște forțe mult mai ascunse, care cred cu tărie că datorită faptului că au foarte mulți bani și foarte multă influență, ne pregătesc un viitor mai puțin vesel. Iar acum este o fază intermediară în care toți ne jucăm cu galoșul prin curte, legat cu sfoară. Când o să vină, o să vină deodată.”