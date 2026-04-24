De ce te îngrași după ce te lași de fumat? Care e motivul real + după câte luni se oprește perioada de îngrășare?

Este normal ca oamenii să se îngrașe după ce renunță la fumat. În luna de după renunțarea la fumat, oamenii iau în greutate, în medie, între 2,5 și 4,5 kg. Acest lucru se poate întâmpla din diverse motive, inclusiv din cauza efectelor fizice ale renunțării la nicotină.

Dar există lucruri pe care le puteți face pentru a contracara acest lucru, cum ar fi consumul de mese echilibrate și nutritive, exercițiile fizice și hidratarea suplimentară pe măsură ce renunțați la fumat, publică Healthline.

Efectele lipsei de nicotină

Există mai multe motive pentru care oamenii se îngrașă după ce renunță la fumat. Nicotina afectează organismul în mai multe moduri. Atunci când renunți la fumat, corpul are nevoie de timp pentru a se adapta la lipsa nicotinei.

Conform unui studiu din 2011, nicotina accelerează metabolismul cu o medie de aproximativ 10% atunci când ești în repaus. Când te lași de fumat, corpul ar putea arde calorii într-un ritm mai lent decât ești obișnuit. Aceasta duce la creșterea în greutate.

Fumatul poate, de asemenea, să scadă pofta de mâncare. Mulți oameni se simt mai flămânzi când renunță, un alt lucru care poate duce la creșterea în greutate.

Un obicei păcătos

În plus, fumatul este un obicei. Majoritatea fumătorilor fumează mai multe țigări pe zi. Este obișnuit ca persoanele care renunță la fumat să apeleze la o gustare ca modalitate de a combate pofta de țigări și fixarea orală. Acesta este un alt factor care poate duce la exces de calorii și creștere în greutate.

Cum îmi pot accelera metabolismul după ce renunț la fumat

Nu poți reproduce efectele nicotinei asupra metabolismului tău. Dar există pași pe care îi poți lua pentru a controla creșterea în greutate și a-ți ajuta metabolismul.

De exemplu, poți:

Cere ajutor atunci când ai nevoie. Un profesionist din domeniul sănătății primare ar putea avea ghiduri și sfaturi care te pot ajuta. De asemenea, te-ar putea pune în legătură cu profesioniști precum nutriționiști sau dieteticieni. Aceștia te pot ajuta să faci cele mai bune alegeri pentru a-ți gestiona greutatea.

Alege gustări nutritive. Când renunți la fumat, este posibil să simți pofte crescute de gustări. Încearcă să te asiguri că ai la îndemână alegeri inteligente.

Creează mese echilibrate. Pregătește-te pentru succes planificându-ți mesele pentru săptămână. Nu știi de unde să începi? Iată un ghid simplu pentru planificarea meselor pentru pierderea în greutate.

Consumă mese frecvente. Este important să mănânci cel puțin trei mese complete pe zi. Unii oameni consideră că a consuma mese mai mici, mai des, este deosebit de util atunci când renunți la fumat.

Rămâi hidratat. O bună hidratare te poate împiedica să îndrepți mâna spre o gustare atunci când ți-e cu adevărat sete. O bună hidratare ajută, de asemenea, la menținerea unui metabolism și a unui corp funcțional.

Evită alcoolul. Băuturile alcoolice tind să fie bogate în calorii, ceea ce poate face mai dificilă gestionarea greutății. Consumul de alcool poate, de asemenea, să îngreuneze gestionarea poftei de țigări.

Ține la îndemână paie, scobitori sau alte înlocuitori. Mulți oameni consideră că a avea ceva de mestecat atunci când le apare pofta previne nevoia de a fuma sau de a mânca o gustare.

Rămâi activ. Rămâneți activ este întotdeauna unul dintre cele mai bune lucruri pe care le puteți face pentru a vă gestiona greutatea. De asemenea, ajută organismul să repare daunele cardiovasculare cauzate de fumat.

