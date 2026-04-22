Prima pagină » Știri externe » Marea Britanie, decizie istorică. Interzice tinerilor să fumeze. Care e prima generație afectată

Într-o premieră mondială, o țară europeană va interzice unei întregi părți a populației să mai fumeze.

Restricția va fi pe viață.  Parlamentul britanic a adoptat legea „generație fără fumat”.

Toți tinerii născuți după 1 ianuarie 2009 nu vor mai putea achiziționa legal țigări sau dispozitive de vaping niciodată în viața lor.

Autoritățile britanice: „Este un pas istoric”

Legea prevede și modificarea pragului de vârstă anual pentru ca fumatul să fie interzis în totalitate în Marea Britanie.

„Este un pas istoric care va crea o generație fără nicotină”, au declarat autoritățile.

Legea are nevoie de aprobarea regelui Charles al III-lea pentru a intra în vigoare actul normativ.

The Guardian: Fumatul produce 64.000 de decese anual în Anglia

Potrivit The Guardian, fumatul a dus la o criză națională în sistemul de sănătate: 400.000 de persoane spitalizate și 64.000 de decese numai în  Anglia.

Costurile pentru tratarea bolilor cauzate de fumat (precum cancer și bolile cardiace) au ajuns la 3 miliarde de dolari pentru NHS.

Secretarul Sănătății: „Clădim o Britanie mai sănătoasă”

Viciul fumatului a ajuns să coste societatea engleză între 21,3 miliarde de lire sterline și 27,6 miliarde de lire sterline.

„Prevenția este mai bună decât tratamentul. Reforma a salva vieți, va atenua presiunea pe NHS și va clădi o Britanie mai sănătoasă”, a spus West Streeting, secretarul Sănătății.

„Copiii Regatului Unit vor fi parte a primei generații fără fumat, protejați de o dependență pe viață”, a adăugat acesta.

Legislația le va conferi ministerelor forța de a întări interdicțiile în vigoare privind fumatul în spațiile publice. Interdicțiile vor fi extinse în spațiile de joacă pentru copii și în afara școlilor și spitalelor.

