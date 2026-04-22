Marea Britanie, decizie istorică. Interzice tinerilor să fumeze. Care e prima generație afectată

Într-o premieră mondială, o țară europeană va interzice unei întregi părți a populației să mai fumeze.
Restricția va fi pe viață. Parlamentul britanic a adoptat legea „generație fără fumat”.
Toți tinerii născuți după 1 ianuarie 2009 nu vor mai putea achiziționa legal țigări sau dispozitive de vaping niciodată în viața lor.
Legea prevede și modificarea pragului de vârstă anual pentru ca fumatul să fie interzis în totalitate în Marea Britanie.
„Este un pas istoric care va crea o generație fără nicotină”, au declarat autoritățile.
Legea are nevoie de aprobarea regelui Charles al III-lea pentru a intra în vigoare actul normativ.
Potrivit The Guardian, fumatul a dus la o criză națională în sistemul de sănătate: 400.000 de persoane spitalizate și 64.000 de decese numai în Anglia.
Costurile pentru tratarea bolilor cauzate de fumat (precum cancer și bolile cardiace) au ajuns la 3 miliarde de dolari pentru NHS.
Viciul fumatului a ajuns să coste societatea engleză între 21,3 miliarde de lire sterline și 27,6 miliarde de lire sterline.
„Prevenția este mai bună decât tratamentul. Reforma a salva vieți, va atenua presiunea pe NHS și va clădi o Britanie mai sănătoasă”, a spus West Streeting, secretarul Sănătății.
„Copiii Regatului Unit vor fi parte a primei generații fără fumat, protejați de o dependență pe viață”, a adăugat acesta.
Legislația le va conferi ministerelor forța de a întări interdicțiile în vigoare privind fumatul în spațiile publice. Interdicțiile vor fi extinse în spațiile de joacă pentru copii și în afara școlilor și spitalelor.
Autorul recomandă: