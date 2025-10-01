„Vă asigur că, pentru mine și PSD, a apăra nivelul de trai al pensionarilor cu venituri reduse rămâne o prioritate!” își începe liderul interimar al PSD mesajul de felicitare, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Sorin Grindeanu aduce vești importante pentru pensionari.

2,7 milioane de pensionari vor primi mai mulți bani la pensie, chiar înainte de Crăciun. Anunțul a fost făcut pe pagina sa de facebook de către Sorin Grindeanu, chiar de Ziua Internațională a Pensionarilor.

„Mă bucur că tocmai i-am convins pe partenerii de coaliție de necesitatea de a aproba o măsură importantă. Este vorba despre acordarea celei de-a doua tranșe din sprijinul de 800 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.574 lei, primii 400 de lei fiind plătiți în aprilie. Aproximativ 2,7 milioane de pensionari vor primi acești bani chiar înaintea Crăciunului.”

Președintele interimar al PSD le-a mai adus acestora l cunoștință și faptul că plafonarea prețurilor la alimentele esențiale s-a întâmplat tot „în urma insistenței PSD”.

„Nu este vreun secret că pensionarii vor primi acești bani numai după intervenția PSD – altfel, fondurile urmau să fie tăiate la rectificare. Așa cum, doar în urma insistenței PSD, Guvernul a acceptat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele esențiale, un sprijin mai ales pentru a bătrânii cu pensii mici.”

