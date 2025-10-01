Prima pagină » Actualitate » De ziua lor, Sorin Grindeanu anunță: „Aproximativ 2,7 milioane de pensionari vor primi acești bani chiar înaintea Crăciunului”

De ziua lor, Sorin Grindeanu anunță: „Aproximativ 2,7 milioane de pensionari vor primi acești bani chiar înaintea Crăciunului”

Luiza Dobrescu
01 oct. 2025, 08:33, Actualitate
De ziua lor, Sorin Grindeanu anunță:

„Vă asigur că, pentru mine și PSD, a apăra nivelul de trai al pensionarilor cu venituri reduse rămâne o prioritate!” își începe liderul interimar al PSD mesajul de felicitare, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Sorin Grindeanu aduce vești importante pentru pensionari.

2,7 milioane de pensionari vor primi mai mulți bani la pensie, chiar înainte de Crăciun. Anunțul a fost făcut pe pagina sa de facebook de către Sorin Grindeanu, chiar de Ziua Internațională a Pensionarilor.

„Mă bucur că tocmai i-am convins pe partenerii de coaliție de necesitatea de a aproba o măsură importantă.

Este vorba despre acordarea celei de-a doua tranșe din sprijinul de 800 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.574 lei, primii 400 de lei fiind plătiți în aprilie. Aproximativ 2,7 milioane de pensionari vor primi acești bani chiar înaintea Crăciunului.”

Președintele interimar al PSD le-a mai adus acestora l cunoștință și faptul că plafonarea prețurilor la alimentele esențiale s-a întâmplat tot „în urma insistenței PSD”.

„Nu este vreun secret că pensionarii vor primi acești bani numai după intervenția PSD – altfel, fondurile urmau să fie tăiate la rectificare.

Așa cum, doar în urma insistenței PSD, Guvernul a acceptat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele esențiale, un sprijin mai ales pentru a bătrânii cu pensii mici.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Pensionarii care vor primi un AJUTOR de 400 de lei, în decembrie 2025. Ministrul Muncii: „Avem aceşti bani în buget”

Pensionarii din România care vor primi 480 lei în plus la pensie. Care este singura condiție

Citește și

VIDEO Călin Georgescu, la control judiciar. A fost așteptat de zeci de oameni
10:16
Călin Georgescu, la control judiciar. A fost așteptat de zeci de oameni
POLITICĂ Oana Țoiu anunță că România va produce drone împreună cu Ucraina: „Flancul estic să fie mai bine protejat, în special în ceea ce privește apărarea aeriană”
09:47
Oana Țoiu anunță că România va produce drone împreună cu Ucraina: „Flancul estic să fie mai bine protejat, în special în ceea ce privește apărarea aeriană”
ACTUALITATE Victor Ponta: „PSD va rămâne la 10-12% la următoarele alegeri parlamentare”
09:43
Victor Ponta: „PSD va rămâne la 10-12% la următoarele alegeri parlamentare”
POLITICĂ Ministerul Sănătății recomandă vaccinarea antigripală: „Populaţia trebuie să se adreseze medicilor de familie sau medicilor specialişti”
09:32
Ministerul Sănătății recomandă vaccinarea antigripală: „Populaţia trebuie să se adreseze medicilor de familie sau medicilor specialişti”
ACTUALITATE Cum a debutat luna octombrie din punct de vedere termic. Vremea în majoritatea zonelor din țară
09:03
Cum a debutat luna octombrie din punct de vedere termic. Vremea în majoritatea zonelor din țară
EXCLUSIV De ce se clatină atât de des scaunul Ursulei von der Leyen / „Moțiunea stângii radicale poate fi periculoasă pentru soarta Comisiei”
08:00
De ce se clatină atât de des scaunul Ursulei von der Leyen / „Moțiunea stângii radicale poate fi periculoasă pentru soarta Comisiei”
Mediafax
Oana Țoiu anunță intenția României de a produce drone defensive împreună cu Ucraina
Digi24
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță că se întoarce vara în România! Data exactă cand revin temperaturile peste 20 de grade în București
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
Adevarul
Cine sunt parlamentarii Alianței „Întâi România" și care este scopul ei: „Practica asta a mai fost folosită pentru a mai răsturna majoritățile"
Mediafax
De azi cresc ratele la creditele cu dobânzi variabile. Ce pot face românii pentru a plăti mai puțin la bancă
Click
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Digi24
GALERIE FOTO Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei unui vechi regat european
Cancan.ro
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol
StirileKanalD
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a fugit cu amanta din țară. Maricica s-a stins după mai multe săptămâni de comă
KanalD
A murit un celebru fotbalist de la Real Madrid! Acesta a câștigat Champions League cu echipa de pe Bernabéu
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Regula pe care mulți nu o cunosc în 2025: Când ești primul la semafor, lași mașina băgată în viteză? Cum eviți o pagubă uriașă
Descopera.ro
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Capital.ro
Elena Udrea revine în politică? Apariția care a uimit toată România. A mers direct în Parlament
Evz.ro
Gina Chirilă are un nou iubit. Seamănă izbitor cu Vlădău
A1
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
De ce își îneca amarul Ioana Popescu în alcool și care a fost ultima ei dorință: „Spunea că se simte singură.”
RadioImpuls
Dorobanțu și-a pierdut cumpătul: "Ce sunt eu aici? Nu îmi zici tu mie să nu vorbesc". Ce a scos Veronica la iveală despre concurentul din Casa Iubirii i-a făcut pe toți să AMUȚEASCĂ: "E ceva horror". DEZVĂLUIREA care l-a făcut să clacheze
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Cercetătorii ar fi detectat o gaură de vierme dintr-un univers paralel
EXTERNE Medvedev reacționează la declarațiile amenințătoare ale lui Trump despre SUBMARINELE americane: O pisică NEAGRĂ într-o cameră ÎNTUNECATĂ
10:05
Medvedev reacționează la declarațiile amenințătoare ale lui Trump despre SUBMARINELE americane: O pisică NEAGRĂ într-o cameră ÎNTUNECATĂ
EXTERNE Pedro Sánchez adoptă noi măsuri împotriva Israelului/ SPANIA va sancționa companiile care operează în coloniile israeliene
09:50
Pedro Sánchez adoptă noi măsuri împotriva Israelului/ SPANIA va sancționa companiile care operează în coloniile israeliene
EXTERNE Țara care obligă medicii să scrie rețetele frumos. Cadrele medicale vor lua lecții de caligrafie
09:49
Țara care obligă medicii să scrie rețetele frumos. Cadrele medicale vor lua lecții de caligrafie
SPORT Cine e noul SELECȚIONER al naționalei de handbal feminin a României
09:48
Cine e noul SELECȚIONER al naționalei de handbal feminin a României
TURISM 4 felii de pizza de la Aeroportul Leonardo da Vinci din Roma sunt mai IEFTINE decât o singură felie de la Aeroportul Henri Coandă din București
09:33
4 felii de pizza de la Aeroportul Leonardo da Vinci din Roma sunt mai IEFTINE decât o singură felie de la Aeroportul Henri Coandă din București