Pensionarii din România care vor primi 480 lei în plus la pensie. Care este singura condiție

Care sunt pensionarii din România ce vor primi 480 de lei în plus la pensie și care este singura condiție.

Ne referim aici la o pensie suplimentară, care este un beneficiu pe care legislația din România îl oferă românilor ce îndeplinesc anumite condiții.

Astfel, pensia suplimentară este un mecanism prin care angajații pot să economisească pentru o pensie mai mare, suplimentar față de pensia de asigurări sociale. Ea se bazează pe principiul ajutorului reciproc între persoanele asigurate, într-un sistem care le permite angajaților activ să contruibuie suplimentar pentru momentul pensionării.

în articolul 64, alineatul 1, din Legea 3/1977 care reglementează detaliile privind pensia suplimentară, se precizează că fiecare angajat poate să contribuie cu 2% din salariul său lunar tarifar.

Aceasta este contribuția minimă necesară ca să beneficiezi de pensie suplimentară. Orice angajat din România poate să contribuie la acest sistem de pensie suplimentară, câtă vreme are carte de muncă sau o formă de colaborare și beneficiază de un salariu lunar.

Legea permite ca românii care doresc să își mărească pensia suplimentară să contribuie suplimentar cu încă 2% din salariu, fapt care înseamnă un total de 4%.

Contribuția aceasta suplimentară este opțională, însă ajută la obținerea unei pensii suplimentare mai mari. Astfel, cei care aleg să contribuie cu 4% vor beneficia, evident, de o pensie suplimentară majorată.

De precizat este că contribuțiile pentru pensia suplimentară sunt colectate și transferate într-un cont special, deschis la Casa de Economii și Consemnațiuni și beneficiază de o dobândă anuală de 3%, fapt care înseamnă că, pe lângă sumele economisite de angajat, și dobânda se adaugă la fondul pensiei suplimentare. Prin urmare, economiile acumulate nu doar că sunt păstrate, dar se și măresc în timp.

Dar pensia suplimentară nu este unică pentru toți contribuabilii. Ea depinde de perioada în care au contribuit și procentul din salariu pe care l-au plătit.

Să luăm cazul un angajat decide să contribuie cu 4% din salariu (2% obligatorii și 2% benevol), suma economisită anual va fi de 1440 RON, fapt care înseamnă un total de 28,800 RON după 20 de ani.

Cu dobânda de 3% aplicată, valoarea finală o să ajungă la circa 42,000 RON. La pensionare, pensia suplimentară va fi de 480 RON pe lună, însemnând 16% din salariul său lunar.

Banii se pot retrage în următoarea condiție: dacă un angajat a contribuit pentru pensia suplimentară timp de până la 5 ani, poate să solicite restituirea integrală a sumelor plătite, împreună cu dobânda de 3%.

