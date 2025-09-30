Pensionarii care vor primi un AJUTOR de 400 de lei, în decembrie 2025. Ministrul Muncii: „Avem aceşti bani în buget”

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole, a anunțat marți, pe o rețea de socializare, că pensionarii cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi în luna decembrie sprijinul financiar de 400 lei, potrivit Agerpres.

„2.750.000 de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi în decembrie 2025 sprijinul financiar de 400 lei, a doua tranşă din ajutorul de 800 lei acordat în acest an. Avem aceşti bani în buget şi vor ajunge la cei care sunt cei mai afectaţi în această perioadă. Ştim că nu rezolvă multe dintre problemele cotidiene, dar aduce un ajutor concret în prag de iarnă. Este o măsură de protecţie socială la care nu am renunţat şi care va fi binevenită”, a scris ministrul Muncii, pe Facebook.

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se majorează cu suma de 3,062 miliarde de lei, iar veniturile la bugetului asigurărilor pentru şomaj vor creşte cu 287,307 milioane de lei, potrivit proiectului de Ordonanţă de Urgenţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025 publicat, luni, de Ministerul Finanţelor (MF).

„La bugetul asigurărilor sociale de stat prin proiectul de act normativ se propune: majorarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat cu suma de 3.062.393 mii lei, prin: majorarea veniturilor sistemului public de pensii cu 3.040.860 mii lei datorată diminuării veniturilor curente cu suma de 697.805 mii lei şi majorării subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu 3.738.665 mii lei; majorarea veniturilor sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale cu suma de 21.533 mii lei”, potrivit notei de fundamentare.

În proiect se menţionează modificarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii cu suma de 3,04 miliarde de lei prin diminuarea cheltuielilor la titlul „Cheltuieli de personal” cu 28,68 milioane de lei şi majorarea cheltuielilor la titlul „Bunuri şi servicii” cu suma de 20,91 milioane de lei pentru asigurarea sumelor necesare transmiterii drepturilor de pensie către beneficiari până la finele anului.

