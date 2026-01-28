Derdelușul care l-a inspirat pe George Coșbuc. Orașul în care există încă „Iarna pe uliță” 

Derdelușul care l-a inspirat pe George Coșbuc nu este unul imaginar. Poetul, filozoful și marele traducător universal și-a petrecut o parte din viață gazetar la Sibiu. O sfoară de stradă plină de nămeți în lumina soarelui strălucitor i-a dictat Iarna pe uliță, poezia tuturor copilăriilor, de o candoare de neimaginat.

Despre hoapă și altele

Probabil că vine din substantivarea interjecției „hop”. „Hai la hoapă” ar putea însemna, prin urmare, „hai acolo unde cădem și facem hop”. Hoapa care l-a inspirat pe Coșbuc, crede profesorul Petru Jurca, pentru Mediafax.

Despre „hoapă” vorbește profesorul Petru Jurca, fost director al școlii din „Gura Râului”, satul în care venea să stea adesea poetul George Coșbuc, când era ziarist la „Tribuna” și pe care-l găzduia preotul Manta, după cum relatează Consiliul Județean Sibiu pe pagina sa oficială de Facebook.

Coșbuc venea des la familia preotului Manta, o familie care a dat numai preoți vreme de 300 de ani.

„Gura Râului” e prin Mărginimea Sibiului. De pe aici au plecat și Blaga, și Slavici, și Ilarie Chendi, și Goga… Puțin mai încolo, mai era și Rebreanu.

„Vântu-i liniștit acum”

Profesorul Petru Jurca, descris drept o „enciclopedie vie a satului”, vorbește despre „hoape” cu naturalețe și spune că o anume hoapă din satul „Gura Râului” l-a inspirat pe Coșbuc să scrie Iarna pe uliță”.

„Aceasta este Hoapa Meli”, spune profesorul despre această pantă care urcă de la șosea spre Hodrea.

„Aici veneau copiii la săniat, iar Coșbuc a imortalizat scena în poezia Iarna pe uliță. Când scrie că pe râu e numai fum, se referă la Cibinul din capătul străzii, acoperit de fumul care ieșea din hornuri. Iar roata morii trimite la vechea moară din apropiere, dispărută mai târziu, odată cu construirea microhidrocentralei”, povestește acesta pe pagina de FB a CJ Sibiu.

La un pas de tragedie pe derdeluș

Această bucurie pe care nu putem decât s-o intuim astăzi s-a stins acum aproape 50 de ani, povestește profesorul.