Andrei Caramitru, predicții despre dispariția statului social și reconfigurarea lumii: „Nu vom mai prinde o perioadă de calm cum a fost 1990-2008”

Analistul Andrei Caramitru a făcut noi predicții în cea mai recentă postare de pe Facebook despre viitorul lumii. El spune că „lumea se reconfigurează” pe plan geopolitic, iar regulile dreptului internațional de dinainte nu mai se aplică după ce Rusia a atacat Ucraina, SUA și Israel au atacat Iranul.

A reamintit și de China care devine tot mai „agresivă” în Marea Chinei, după ce Xi Jinping a ordonat armatei chineze să se pregătească pentru „reunificarea” cu Taiwanul, în timp ce SUA, de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, duc o politică mai dură în Marea Caraibelor după atacarea Venezuelei și presiunile impuse asupra Cubei.

„Și lucrurile nu vor mai reveni la cum erau. Imposibil (…). Va dura zeci de ani până să se reașeze lumea în noul sistem – noi nu vom mai prinde o perioadă de calm cum a fost 1990 – 2008”, a spus Andrei Caramitru.

Andrei Caramitru: Nu mai există bani pentru „statul social”. Va fi stat industrial, stat AI, stat militarizat

Analistul a enumerat trei mari probleme: incapacitatea Europei de a se adapta la noul sistem care nu se mai bazează pe reguli și vechile teorii de drept internațional, dispariția statului social în urma automatizării și militarizării, precum și eforturile SUA de a deveni un „imperiu”.

Europa se ambiționează să mențină vechile teorii și reguli care nu se mai aplică. “Rules based order” care nu mai există și pe care Europa oricum nu le poate instaura. E o nebunie . Plus vechile teorii cu green / eco / să nu producem energie ca poluează etc. e disonanta cognitivă totală populațiile nu înțeleg nimic și se agată de vechile pomeni și de “statul social”. Nu mai există bani pentru așa ceva. Va fi stat industrial , stat AI, stat militarizat. În nici un caz stat social, stat bugetar etc. nu se va putea nu vor exista banii pentru asta. SUA joacă rolul de hegemon , care se transformă în imperiu tehnologic care joacă în forță. Faptul ca a eliminat lidership-ul din Venezuela și Iran atât de dur și de pe față e aproape un semnal de tip Roma antică – e simbolic. ÎNSĂ – nu poți fi imperiu, hegemon dacă nu ești dispus să te duci la sol, să pierzi soldați, să ai “colonizatori” care să se integreze cu societățile în care ești prezent, fără să ai firmele tale care fac desant. Aici sua nu vrea deloc – vrea să joace rolul de hegemon dar cu riscuri zero și cu implicare clasică zero, totul tehnologic . E imposibil și nu va funcționa.

În secțiunea de comentarii, un comentator i-a atras atenția lui Andrei Caramitru că anii 1990-2008 n-ar fi fost o perioadă calmă și a menționat evenimentele care au perturbat omenirea: războaiele din Golf (1991) și Iugoslavia (1991-2001), atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, invaziile SUA în Irak și Afganistan (din 2001 și 2003), războiul civil din Siria (care a debutat din 2011), războiul dintre Israel și Liban din 2006, tensiunile dintre Occident și Iranul condus de Mahmoud Ahmadinejad (din 2005), precum și alte pericole, de la armele chimice și biologice la programele nucleare.

„Doar că atunci nu era AI, poate doar boții din Call of Duty 1”, a spus comentatorul.

Predicțiile lui Caramitru pentru anul 2026

Anul trecut, de Crăciun, Andrei Caramitru a postat 11 predicții pentru politica românească, dar și despre posibile mari evenimente care ar putea avea impact global în anul 2026. Analistul preconizează că premierul maghiar eurosceptic Viktor Orban va pierde alegerile, democrații vor câștiga alegerile pentru Congres, Rusia și Ucraina vor semna un acord de pace, prețul petrolului va crește cu 10-20%, iar roboții și AI vor pricinui frică globală și tensiuni sociale.

1. Bolojan rămâne prim ministru până în decembrie 2026, ND nu e suspendat 2. Deficitul scade la 6%, cu estimări de 4% pentru 2027. RON scade la 5.2, inflația spre sfârșitul anului scade, dobânzile scad substanțial . Economia crește un pic peste estimările actuale, cu o tendință foarte bună în a doua parte a anului 3. Viktor Orban pierde alegerile. In SUA – Democrații preiau majoritatea în Congres în mid-terms 4. După câteva luni de haos, se semnează pace (parțială sau întreruperea ostilităților) între Ucraina și Rusia 5. Prețul petrolului scade cu încă 10-20% 6. Putin nu este șeful Federației Ruse la sfârșitul lui 2026 (posibil kaput sau retras). Succesorul lui vine cu mandat să negocieze un acord economic de salvare a Rusiei cu vestul 7. Tensiunile în Asia cresc substanțial, în jurul Taiwanului și relatiei China-Japonia. Se vorbește de risc de ww3 în 2027, cu epicentrul în Asia. 8. AI și roboții devin tema mare de frică globală și de tensiune socială. Extrema dreaptă folosește acest stres pentru a vorbi de scoaterea afară a imigranților. Diaspora noastră devine și mai isterica / stresată 9. Lia S. si seful dna sunt out. Se refac (parțial, nu perfect) legile justiției. 10. În politică la noi apar ca nume pentru viitor Kovesi și Maia Sandu. 11. CG e arestat sau fuge din țară

Analistul a făcut predicții și pentru anul 2027: Rusia nu-l va mai avea pe Vladimir Putin la conducere, iar China, aflată în relații tensionate cu Japonia, va invada Taiwanul. Caramitru prezice că cel de-al Treilea Război Mondial se va declanșa în 2027, cu epicentrul în Asia.

