Presa iraniană anunță că trupul fostului secretar al Consiliului Suprem de Apărare al Iranului a fost înmormântat fără cap

Presa iraniană relatează că Ali Shamkhani, fostul secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului și apropiat al liderului suprem Ali Khamenei, a fost înmormântat sâmbătă la Teheran. Potrivit unor informații apărute în media locală, trupul acestuia ar fi fost decapitat în momentul ceremoniei funerare, relatează Mediafax.

Ceremonia de înmormântare de la Teheran

Publicația Farhikhtegan, citată de Iran International, a relatat că ceremonia de înmormântare a avut loc la Imamzadeh Saleh, în nordul capitalei iraniene.

Potrivit aceleiași surse, în timpul funeraliilor s-a observat că trupul lui Ali Shamkhani nu avea cap, lucru remarcat deoarece acesta nu era acoperit cu eșarfă, așa cum se întâmplă de obicei în astfel de ceremonii.

Shamkhani ar fi fost ucis în atacul din prima zi a bombardamentelor americano-israeliene asupra complexului în care se afla și liderul suprem al Iranului.

Cine a fost Ali Shamkhani

Ali Shamkhani, în vârstă de 70 de ani, a fost unul dintre cei mai influenți oficiali ai Republicii Islamice. El a ocupat funcția de secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională între 2013 și 2023 și a fost consilier politic al liderului suprem.

Anterior, Shamkhani a fost comandant al Marinei Gărzii Revoluționare Islamice și al Marinei Iranului, precum și ministru al Apărării până în 2005. De asemenea, a făcut parte din Consiliul de Discernământ și a avut un rol în supravegherea negocierilor dintre Iran și Statele Unite privind programul nuclear.

În iunie 2025, el fusese grav rănit într-un atac aerian israelian în timpul conflictului dintre Iran și Israel, însă a reapărut ulterior în public. Potrivit informațiilor apărute ulterior, Shamkhani a fost ucis la 28 februarie 2026, într-un atac în care și-a pierdut viața și liderul suprem Ali Khamenei.

AUTORUL RECOMANDĂ