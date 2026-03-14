Rusia a bombardat mai multe regiuni ale Ucrainei, inclusiv regiunea Kievului: 6 morți și 15 răniți

Rusia a bombardat Ucraina cu mai multe drone și rachete sâmbătă, omorând șase oameni și provcând distrugeri în mai multe regiuni ale țării.

Oficialii ucraineni au declarat pentru Reuters că cinci ucrianeni au fost uciși în regiunea Kieului. Rusia a vizat infrastructura electrică, dar a bombardat și clădiri rezidențiale, școli și companii de afaceri.

Alți 15 ucraineni au fost răniți în urma atacurilor. Zelenski a declarat că și regiunile Sumi, Harkov, Dnipro și Nicolaev au fost atacate.

Rusia a folosit în total 430 de drone și 68 de rachete, Majoritatea proiectilelor au fost interceptate și doborâte de sistemul de apărare al Ucrainei.

Autorul recomandă: Trump, cele mai noi informații despre negocierile Rusia-Ucraina: „Noi nu prea pierdem. Ei pierd”