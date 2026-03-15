Site-urile pe care se pot achiziționa produse second-hand sunt asaltate de români, de mai multă vreme, însă unii „descurcăreți” s-au specializat în metode de înșelăciune din ce în ce mai ingenioase. În ecuație, „factorul de credibilitate” este esențial, amploarea cazurilor devine alarmantă, iar riscurile sunt din ce în ce mai mari. Mulți cad în plasa celor care întind astfel de „curse”, chiar la ușa păgubitului, iar cazul unui bucureștean este elocvent.

Gândul prezintă, în exclusivitate, ce a pățit un locuitor al Sectorului 1 al Capitalei după ce un giurgiuvean recidivist l-a abordat. Vânzătorul a încercat să fie vigilent, numai că „mecanismul” pus la punct de „cumpărător” a funcționat, iar păgubitul a rămas doar cu „dovada” unei tranzacții care nu a existat în realitate.

În ciuda vigilenței vânzătorului, mecanismul pus la cale

Pe fir au intrat ofițerii de la Secția 4 de Poliție din Capitală.

După ce l-au audiat pe păgubit, aceștia au demarat ancheta

Un nou modus operandi

Potrivit informațiilor obținute, în exclusivitate, de Gândul, vânzătorul de pe OLX a povestit polițiștilor, cu lux de amănunte, cum a fost păcălit de cel care s-a prezentat la ușa sa pentru ridicarea „personală” a bunului dorit, respectiv un telefon mobil.

Vânzătorul de pe OLX a declarat că întreg scenariul s-a declanșat ca „urmare a unui anunț postat pe platforma online OLX” .

. După ce anunțul a fost vizibil, vânzătorul de pe OLX a fost contactat de o persoană – un potențial cumpărător – care s-a deplasat la domiciliul lui din București, în Sectorul 1.

Potrivit celor declarate de vânzător, „cumpărătorul” l-a indus în eroare cu privire la achiziționarea unui telefon mobil marca Iphone 15 Pro Max.

I-a arătat o dovadă de plată, iar el i-a înmânat telefonul mobil, „fără a primi contravaloarea sumei de 4.200 lei”.

Vânzătorul a povestit lucrătorilor de la Secția 4 Poliție cum a fost contactat telefonic, inițial, de către „cumpărătorul interesat”, care i-a comunicat că este interesat să achiziționeze telefonul mobil și i-a propus ca tranzacția să se facă prin transfer bancar.

„A discutat cu acesta și au negociat prețul final al telefonului, respectiv suma de 4.200 lei, iar bărbatul în cauză s-a oferit să vină la adresa unde locuiește pentru a lua personal telefonul, el fiind de acord.

Ulterior, în jurul orei 16:15, bărbatul respectiv a ajuns la adresa unde domiciliază, din București (…), prin intermediul unui taxi, al cărui număr de înmatriculare nu l-a reținut.

Astfel, a luat legătura cu bărbatul în cauză, care l-a întrebat dacă este de acord ca tranzacția să fie efectuată prin transfer bancar, iar el a acceptat”, au consemnat polițiștii, potrivit informațiilor obținute, în exclusivitate, de Gândul.

„I-am dictat acestuia IBAN-ul contului bancar deschis la ING Bank”

Vânzătorul de pe OLX care a fost înșelat chiar în fața ușii a descris în fața polițiștilor și „mecanismul fin” folosit de făptaș pentru a-i înșela vigilența și pentru a-l convinge că este o persoană „de încredere”.

Păgubitul i-a dictat IBAN-ul de la banca sa, iar apoi a primit pe WhatsApp și o confirmare a plății făcute prin contul acestuia de la Salt Bank.

„I-am dictat acestuia IBAN-ul contului bancar deschis la ING Bank la care să îmi trimită banii din contul său, iar în scurt timp, acesta mi-a trimis prin intermediul aplicației WhatsApp, o dovadă a tranzacției efectuate, cumpărătorul spunând că a realizat plata prin intermediul contului său deschis la Salt Bank”, le-a spus păgubitul anchetatorilor.

„Am așteptat câteva minute confirmarea plății, însă nu am încasat nicio sumă în cont”, a mai declarat, în fața polițiștilor, vânzătorul de pe OLX.

„De față cu mine, cu telefonul dat pe modul volum tare…”

După aceea, „cumpărătorul” a contactat Salt Bank – de față cu păgubitul, la numărul pentru relații cu clienții, iar la telefon a răspuns o femeie.

„De față cu mine, cu telefonul dat pe modul volum tare, cumpărătorul a întrebat-o pe aceasta dacă se mai poate anula o plată inițiată prin intermediul aplicației Salt Bank, iar femeia respectivă a răspuns că nu se poate întâmpla acest lucru”, a mai povestit bărbatul înșelat în fața ușii sale.

În această situație, vânzătorul a fost „convins” că tranzacția a fost efectuată cu succes, fiind vorba despre o scurtă întârziere a intrării sumei respective în contul său.

I-a înmânat telefonul mobil „cumpărătorului de bună credință” și a așteptat să primească 4.200 lei în cont, ceea ce nu s-a întâmplat.

Polițiștii l-au descoperit în Penitenciarul Giurgiu

În urma anchetei desfășurate, conform informațiilor obținute, în exclusivitate, de Gândul, polițiștii de la Secția 4 din Capitală au aflat numele celui care l-a înșelat pe vânzătorul de pe OLX.

Au avut surpriza să constate că acesta este încarcerat în penitenciarul din Giurgiu pentru alte fapte „certate cu legea”.

În fază inițială, bărbatul nu a dorit să dea vreo declarație. A aflat că are calitatea de suspect pentru faptele de „înșelăciune și de fals informatic”.

Concret, bărbatul a falsificat o dovadă de plată, modificând documentul la rubricile de SUMA, DATA și DETALII într-o aplicație de editare foto de pe telefon, chiar la momentul tranzacției.

Ulterior, tatăl său a achitat prejudiciul de 4.200 de lei cauzat vânzătorului, iar bărbatul aflat în penitenciar a recunoscut totul la finalul anul 2025.

„L-am întrebat dacă acceptă transfer bancar”

Acesta a dat o declarație completă, în care a povestit cu lux de amănunte cum a procedat pentru a câștiga încrederea deplină a vânzătorului sceptic.

Ulterior, a precizat și ce a făcut mai apoi cu telefonul mobil pe care a reușit să îl obțină prin înșelăciune.

„Pe site- ul OLX am găsit un anunț cu privire la vânzarea unui telefon mobil marca Iphone 15 Pro Max, la prețul de 4200 lei. Se afla în București, astfel am decis să-l păcălesc pe vânzător, respectiv să-i iau telefonul mobil fără să-l plătesc.

L-am apelat pe numărul de telefon din anunț, mi-a răspuns că anunțul este valabil și am cerut adresa persoanei vătămate, deplasându-mă acolo cu un taxi Bolt.

La adresa vânzătorului s-a stabilit prețul de 4.200 lei, l-am întrebat dacă acceptă transfer bancar.

El a fost de acord, astfel am scos din buzunar telefonul mobil și i-am cerut să îmi dicteze codul Iban.

În realitate nu am deschis o aplicație bancară ci doar o fotografie, la care am dat comanda „modifică” și cu aplicația Paint am inserat codul IBAN dictat de persoana vătămată.

Am salvat poza, aceasta arăta ca o tranzacție bancară de pe numele meu către IBAN-ul vânzătorului”, a mai declarat deținutul din Penitenciarul Giurgiu.

„Nu mai rețin la ce casă de amanet am dat telefonul”

Pentru ca totul să pară corect din toate punctele de vedere, „cumpărătorul de bună credință” a făcut și dovada „plății”, prin intermediul aplicației WhatsApp, chiar în fața vânzătorului.

După ce a intrat în posesia telefonului, bărbatul a mers la o casă de amanet și l-a vândut cu 3.500 lei.

Pentru a-i câștiga încrederea, i-am trimis această poză prin intermediul aplicației WhatsApp. Această poză a creat impresia transferului de 4.200 lei și apoi am întărit totul sunând la serviciul «Clienți».

Am cerut cu un operator, iar în timpul discuției doar am întrebat dacă o tranzacție bancară mai poate fi anulată, și s-a răspuns că nu.

Astfel, am convins persoana vătămată că i-am transferat suma de bani, iar acesta mi-a dat telefonul mobil marca Iphone 15 Pro Max, în cutie cu accesorii.

Am plecat apoi tot cu taxi Bolt și nu mai rețin la ce casă de amanet am dat telefonul, primind suma de 3.500 lei”, s-a „spovedit” bărbatul încarcerat la penitenciarul Giurgiu în fața polițiștilor de la Secția 4 din Capitală.

„Aveam asupra mea 5.000 lei, în cazul în care persoana vătămată și-ar fi dat seama că e înșelată”

Cum nu era sigur că planul pus la cale ar fi funcționat 100%, bărbatul le-a mai spus polițiștilor că a mers la apartamentul vânzătorului de pe OLX cu 1.000 euro în buzunar, pentru a-i da acestuia banii dacă „scenariul” nu ar fi funcționat și ar fi fost prins că „trișează”.

„Fac și precizarea că aveam asupra mea 5.000 lei, în cazul în care persoana vătămată și-ar fi dat seama că e înșelată.

Aș fi achitat telefonul cu bani lichizi.

Aveam în acea perioadă unele datorii mai mari de bani, din aceste considerente am săvârșit faptele”, a dezvăluit bărbatul în fața anchetatorilor, potrivit informațiilor obținute, în exclusivitate, de Gândul.

