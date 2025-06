Descoperire uimitoare în Bistrița-Năsăud. A fost găsit un document pierdut de peste 130 de ani. Ce scrie în el

Descoperire uimitoare în Bistrița-Năsăud! A fost descoperit, în arhive, un document despre care se spune că ar fi fost pierdut de peste 130 de ani. Este vorba despre un act istoric și care va fi expus de Ziua Internațională a Arhivelor.

O descoperire uimitoare a fost făcută la Bistrița-Năsăud, în Arhivele Naționale. Într-un fond cu documente ce aveau să fie reinventariate de reprezentanții Arhivei, a fost găsit un document ce datează din anul 1470. Este vorb despre Privilegiul emis de Mathias Corvinul la data de 21 februarie 1470. Actul istoric se considera a fi pierdut de peste 130 de ani. Acum, însă, a fost găsit și urmează să fie expus de Ziua Internațională a Arhivelor.

„Zilele trecute am descoperit un document de la 1470. Este o poruncă dată de către regele Ungariei, Matthias Corvinus, către voievodul Ardealului prin care îi solicita să respecte privilegiile bistrițenilor. Este foarte important, deoarece acest document era considerat de către istorici ca fiind pierdut.

(…) Noi am făcut o sistematizare la nivelul fondurilor deținute de noi și, între alte documente, am identificat și acest document de la 1470. (…) Ne bucurăm că îl avem, că l-am descoperit și că îl putem expune de Ziua Internațională a Arhivelor. Când descoperi un astfel de document și ai o asemenea valoare, pentru noi a venit ca o confirmare și o încununare a muncii pe care am depus-o de-a lungul timpului”, a declarat Cornelia Vlașin, pentru Agerpres.

Actul istoric ce datează din 1470 va ajunge la București, pentru a fi restaurat. Apoi, își va regăsi calea către Serviicul Arhivelor Naționale de la Bistrița-Năsăud. Privilegiul a fost acordat în „anno domini millesimo quadringentisimo septisimo, regni nostri anno duodecimo, coronationis vero sexto” – după cum apare în text, arată Bistriteanul.ro.

Sursă foto: Shutterstock (caracter ilustrativ)